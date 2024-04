Felesége a majosi evangélikus gyülekezet lelkésze

Horváth Z. Gábor 1958-ban született Nagyatádon. Gépészmérnöki, mérnök-tanári diplomát Dunaújvárosban szerzett, 1986-ban. Először tanított, aztán az üzleti világban tevékenykedett, majd ismét tanított, 2010-től a nyugdíjkorhatár eléréséig, 2023-ig. Drónozni 2021-ben kezdett. Belépett a Magyar Nemzeti Mentődrónpilóták Egyesületébe, melynek ma már az alelnöke. Továbbképzésekre jár és maga is oktat, főleg mezőgazdasági középiskolákban tart bemutatókat. A mentésen és kutatáson kívül, állapotfelmérésre – például a növénybetegségek miatti fertőzések feltérképezésére – is nagyon alkalmasak a drónok. Mindemellett Horváth Z. Gábort az irodalom, a kommunikáció is érdekli. Egy időben újságcikkeket írt, versei, novellái jelentek meg. Az evangélikus egyház számvevőszékének elnökeként is tevékenykedik. Bonyhád-Majoson él, felesége a majosi gyülekezet lelkésze.