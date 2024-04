Molnár Józsefné polgármester elmondta, hogy a takarékos, eredményes gazdálkodásnak köszönhetően a településen számos téren várható – vagy éppen zajlik is – önerős fejlesztés.

– Hozzájutottunk a börzsönyi hulladéklerakó révén 2018 óta járó bérleti díjakhoz – kezdte egy jelentős fegyverténnyel a község vezetője. – Az innen származó pénzt is hozzátettük a többihez. Így teremtettük meg annak lehetőségét – tanulva egy tavalyi betörésből –, hogy a tavasz végéig térfigyelő kamera rendszert építsünk ki. A falu elején két kamera közül az egyik a Cikó-Mőcsény összekötő utat, a másik a bonyhádi bekötő utat pásztázza majd. Két kamerát a művelődési házra szerelünk, hármat pedig a központban helyezünk el. Jut két beltéri kamera a polgármesteri hivatalba is, itt egyébként már elkészült a riasztó rendszer.

Önerőből újítják fel a játszóteret

Ugyancsak önerőből újítjuk fel a Hársfa utcai játszóteret, ide homokozót tervezünk és hozzá árnyékolót vásárolunk. Emellett az itteni eszközparkot is bővítjük, miután ugyancsak saját pénzből például hintát, csúszdát és rugós játékot is beszerzünk. Az autóbuszmegállónál található játszótér felújítása céljából pályázatot adtunk be a Magyar Falu Programra. Reméljük, sikerrel járunk, de ha nem, akkor itt is saját forrást veszünk igénybe. Viszont ugyanezen a pályázaton korábban közel tízmillió forintot nyertünk, arra a járda felújításra, azaz térkövezésre, amit áprilisban a Petőfi Sándor utcában valósítunk meg.

Út- és járdajavítás, parkosítás, virágosítás

A cikói könyvtár épületének egy részén még nem történt meg a szigetelés. Ezt az elmaradt munkát is pótolja a község az elkövetkező hónapokban. Ehhez járul még a fal vakolása, továbbá a létesítmény előtti kertes rész térkövezése. A terület féltetőt is kap, így tűző napsütésben vagy esőben sem kell majd az ide szervezett programokat megszakítani. A templom előtti járda meglehetősen keskeny, így szükségessé vált annak kiszélesítése a zavartalan közlekedés érdekében. Az újra térkövezés mellett egy korlát is mutatja majd a munka eredményét. A tennivalók listáján további kisebb út- és járda javítások, valamint visszatérő módon parkosítások, virágosítások is sorjáznak. Ugyancsak a tervek között szerepel a helyi tájház tetőszerkezetének részleges felújítása.

– A jelenlegi közlekedési tükör csak a kezdet, hiszen hamarosan újabb kettő telepítését valósítjuk meg más utcákban – mondta a polgármester. – A temetőben pedig már ott emelkedik az a fém korlát, ami a nehezen mozgó idős embereknek szolgál támaszul.