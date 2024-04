Szemétszedési akció 8 perce

Teszedd! Volt mit a zsákokba gyűjteni Szekszárdon

Teszedd! Ez a neve az ország legnagyobb önkéntes hulladékszedési programjának. Az Energiaügyi Minisztérium együttműködésével zajló kezdeményezéshez – a korábbi évekhez hasonlóan – most is csatlakozott a Mathias Corvinus Collegium. Így tehát a szekszárdi MCC képzési központja is megszervezte ezt a takarítást szerdán délután.

– Mintegy harminc fiatal bevonásával létesítményünk szűkebb és tágabb környezetét igyekeztünk minél jobban megtisztítani, rendbe tenni – mondta el lapunknak Böröcz Máté, a képzési központ vezetője. Mintegy harminc MCC-s fiatal szedte Szekszárdon a szemetet. Fotó: Makovics Kornél – A Hunyadi utcai helyszínünktől eljutottunk egészen a Tudásközpont környékéig. Sajnos, a füves területeken is elég sok hulladékkal, többek között eldobott energia ital dobozokkal, papírdarabokkal találkoztunk, tehát volt mit a zsákokba gyűjtenünk. Hadd tegyem hozzá, hogy a gyakorlat – mint a mostani szemétszedés – mellett oktatási tematikánkban is nagy hangsúlyt fektetünk a környezeti kérdésekre. Ezzel arra ösztönözzük már a fiatal korosztályt is, hogy óvja, védje és tartsa tisztán környezetét.

Az MCC képzési központja is csatlakozott a szemétszedési akcióhoz Fotók: Makovics Kornél

