Abaházi Csaba interjút adott hírportálunknak, amelyben elmondta, hogy utoljára több éve vállalt műsorvezetői feladatokat Szekszárdon, talán még a covid-járvány kezdete előtt.

– Most is tulajdonképpen dolgozni, vagyis műsort vezetni jöttem. Ez is munka! Nagyszerű kezdeményezés ez, hogy egyáltalán meg tudjuk mutatni a fiataloknak, hogy merre érdemes elindulni a nagybetűs életbe. Úgyhogy örömmel vállaltam ezt a felkérést, és nyilvánvalóan a színpadi műsorvezetés a legfontosabb feladat, de annak örülök, hogy volt lehetőségem körbejárni a sátrakat, és a jelenlévő egyéni vállalkozókat, cégeket, és a kitelepült iskolákat megkérdezni arról, hogy tulajdonképpen mit tudnak nyújtani a jövő nemzedékének – mondta Abaházi Csaba.

Örül a szekszárdiak sikereinek

Abaházi Csaba Szekszárdon született, itt is élt tizennyolc és fél éves koráig, bevallása szerint mindig örömmel jön Szekszárdra, mindig figyeli, hogy mi történik Szekszárdon.

– Örömmel beszélgetek a rádióműsoromban bárkivel, aki szekszárdi vagy volt szekszárdi, és külön örömmel veszem, ha valaki valamilyen téren sikert ér el szekszárdiként. Úgyhogy én mindig boldogan jövök, és ez is egy kiemelt feladat az életemben, amikor Szekszárdra hívnak műsort vezetni ilyen rendezvényekre – tette hozzá.

Az Abaházi Presszó a legfontosabb szakmai feladata

Abaházi Csaba elmondta, hogy a legfontosabb az ő életében is természetesen a családja, ám ha a munkáról van szó, akkor a rádióműsora. A Retro Rádióban az Abaházi Presszó műsorvezetője hétköznap esténként.

– Nagyon szeretem készíteni is, hál' Istenek az ország leghallgatottabb rádiójában is nagyon fontos ez műsor, szereti a szakma is, dicsérik a vendégek, és ami mindennél fontosabb, a hallgatók is nagyon kedvelik – mondta, hozzátéve, hogy Szekszárdon is igen sok emberrel találkozott, akik azt mesélték, hogy amikor csak módjuk van rá, hallgatják ezt az esti műsort.

– Zeneileg most egy kicsit háttérben vagyok abból a szempontból, hogy nincs annyi fellépés, mint amennyit el tudnék vállalni. Nagyon sok hasonló feladatom van műsorvezetőként, de természetesen a zenekarom, az Abaházi RT is működik – mondta. A következő fellépésük május harmincegyedikén lesz Budapesten a Backstage Pubban, azután Alsónémediben játszanak június huszonhatodikán.