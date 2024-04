Berta Zoltán azt írta, a már most is működő piacon járt, ahol sok árussal és vevővel találkozott. A rendszeresen árusítók mellett több helyi eladó is kínálta a portékáit, sőt hosszú évek után ma lángost is lehetett fogyasztani, megidézve a „régi idők” hangulatát. A Facebookon megjelent képek szerint Berta Zoltánt elkísérte Baksainé Kenessei Éva, a város Humán Bizottságának elnöke is.

Berta Zoltán így folytatta a posztot: „Megérdemel a város egy korszerű piacot, közösségi teret. Ennek vázlatterve és projektterve elkészült, a megvalósításhoz beadtuk a pályázatot.“