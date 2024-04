A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint Újiregen a lakóhelyük szerint szavazók száma kétszázharminchárom, közülük kétszáznyolcan magyar állampolgárok magyarországi lakcímmel, huszonöten más Európai Uniós (EU) tagállamok állampolgárai. Huzamos tartózkodási jogosultsággal rendelkező vagy menekült nincs a településen.

Pethes József lapunknak elmondta, hogy ismét független jelöltként indul a polgármesteri székért a június kilencedikei önkormányzati választásokon, 2014 óta polgármester Újiregen. A jelenlegi újiregi képviselő testület tagjai is mind függetlenek. Újiregen kétszázhetvenhatan élnek.

– A kistelepüléseken is a legfőbb téma most a helyhatósági választás. Jelenlegi vezetőként is azt mondom, hogy olyat nem ígérünk, amit nem lehet betartani. Minden megy a maga útján. Működtetjük az újiregi óvodát, a falugondnoki szolgálatot, támogatjuk a lakosságot – mondta a polgármester.

Újiregen kiépült a vízelvezető rendszer

Újireg idei évi feladataival kapcsolatban ismertette, hogy 2024 év elejére kiépült a vízelvezető rendszer Újiregen háromszáznyolcvanmillió forintos támogatásból. Sok év problémája oldódott meg ezzel, hiszen korábban a nagy esők miatt az utakon folyt a víz árok hiányában, és önerőből ezeket a munkálatokat nem tudták volna megvalósítani.

Szennyvíztisztító rendszert építik

Pethes József mostani legfontosabb beruházásuknak az újiregi szennyvíztisztító rendszer kiépítését nevezte meg, amely száztíz újiregi házat érint.

A szennyvízelvezető rendszert jelenleg is építik a településen

Hozzátette, hogy az újiregi önkormányzat átvállalta a lakosságtól az ötszázalékos önerőt. Ez a beruházás háromszáznyolcmillió-negyvenhétezer-száznegyvennégy forint pályázati összegből valósul meg. A munkák ősszel kezdődtek és várhatóan az idei évi választások idején, kora nyáron befejeződnek.

Fontos feladatnak nevezte még a Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítését, amelyet szintén pályázati pénzekből valósítanak meg. Ismertette, hogy a Magyar falu programban a játszóterük fejlesztésre is pályáztak és nyertek.