Az előadó egy másik példája is elgondolkodtatta a hallgatóságot:

– Megvásároljuk azt a jégsalátát, amit Spanyolországból 2500 kilométerről szállítanak ide, amit üvegházban neveltek és tele nyomtak vegyszerekkel és műtrágyával. Ennek a jégsalátának 95 százaléka víz négy milligramm C vitamint tartalmaz. Holott, ha kisétálnánk a kert végébe, rátalálnánk a tyúkhúrra, ami nyersen 100 grammonként 375 milligramm C vitamint tartalmaz. Ezekből a természeti kincsekből kell salátát készíteni. Nemcsak egészséges, de ingyen is van.