Az intézmény és a Bonyhádi Önkéntes Tűzoltó Egyesület által szervezett eseményhez nyolc település tizenhárom csapata csatlakozott. Aparhant, Kurd, Nagymányok, Bölcske, Bonyhád, Borszék, és idén először Dunaszentgyörgy és Tevel diákjai és felkészítői jelentkeztek a nívós tudáspróbára, amely elméleti és gyakorlati részből állt.

Fotó: Ruip Gergő

Gróf Széchenyi Ödön munkásságáról, valamint a tűz-és katasztrófavédelmi ismeretekből feladatlapokon keresztül adtad számot a diákok, ezt követően az iskola udvarán földfeletti tűzcsapról osztott sugárcsöves szerelést hajtottak végre. A két próbatétel során szerzett pontok adódtak össze, így alakult ki a végeredmény.

A rossz idő miatt napolták el a versenyt

– Két csapat kivételével a mai napon is itt voltak azok a versenyzők, akik az esemény eredeti időpontjára, május 3-ára jelentkeztek – összegezte Gaál-Martin Elvira. A verseny egyik szervezője emlékeztetett, a rossz idő miatt kellett elnapolniuk a nagy hagyománnyal rendelkező rendezvényt. – Sajnos a zombai gyerekek ezúttal nem tudtak eljönni, mert éppen Erdélyben vannak, de innen is élményekben gazdag utat kívántunk nekik! Viszont van egy erdélyi csapat, a borszékiek, akik múlt héten eljöttek hozzánk, de azóta hazatértek. Nagyon szomorúak voltak, hogy nem tudtak megmérkőzni, ezért a szekszárdi katasztrófavédelem dolgozói és a bonyhádi önkéntesek egyesített munkájának köszönhetően ma élőben kapcsolódtak be a versenybe, és teljesítették a jelenlévőkkel együtt mind a gyakorlati, mind az elméleti feladatokat. Természetesen szigorú ellenőrzés mellett tették mindezt – összegezte Gaál-Martin Elvira, aki Vargáné Tamás Évával szervezte meg a versenyt.