A MOL Új Európa Alapítvány támogatásának köszönhetően a nemzetközi hírű, Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas népzenei csapat az órákat térítésmentesen tartja.

– Tudtuk, hogy a zenekar elfoglalt, ezért fellépésüket intézményünkben a jövő tanévre terveztük – mondta el lapunknak Prischetzkyné Márkus Emőke, a Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola igazgatója. – Ám két hete Sipos Mihály első hegedűs, a rendhagyó iskolai énekórák szervezője felhívott bennünket, és közölte: a Muzsikás a vármegye székhelyén jár, és május 8-án, szerdán szívesen eleget tenne a meghívásnak. Természetesen nagy örömmel fogadtuk ezt a jó hírt.

A Hamar Dániel, Mester László, Porteleki László és Sipos Mihály alkotta négyes – miután nagy sikerrel bemutatkozott a Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskolában – még a délelőtt folyamán meg is érkezett a Dienesbe. A létesítményben 11 órától az alsó tagozatnak, 12 órától pedig a felső tagozatnak tartotta meg a különleges órákat. Megszólaltattak kalotaszegi népzenét, valamint lassú csárdás, majd szapora alapozta meg a hangulatot. Meséltek a gyerekeknek arról is, hogy dalaik az erdélyi tájegységről származnak, ahol a hagyományokat ma is őrző magyarok laknak. Emellett játszottak Tolna vármegyei dallamokat is.

A közönség körében nagy sikert arató csujogatást Sipos Mihály vezényelte (beküldött fotó)

Az együttes tagjai bemutatták az általuk használt hangszereket, így a brácsát, a nagybőgőt, a tamburát, a hegedűt és a gyimesi ütőgardont is. Majd a gyerekek együtt énekelték a Muzsikással a Hej, Dunáról fúj a szél és az Érik a szőlő című népdalokat. A legnagyobb sikert – a rendhagyó énekóra zárásaként – a csujogatás aratta. Sipos Mihály vezénylése mellett egyszerre kiáltották a lányok és a fiúk a zenei kísérettel színesített lakodalmi versikét: Járd ki lábam, járd ki most! / nem parancsol senki most! / Jobbik lábam, jól vigyázz! / mert a balog meggyaláz!

– A Muzsikás egyaránt lenyűgözte a felnőtteket és a gyermekeket – érzékeltette a hangulatot Prischetzkyné Márkus Emőke. – Talán nem is kell különösebben hangsúlyozni, hogy mindkét órán hatalmas taps jutalmazta az együttest és produkcióját.