Klasszikus. A regény és a belőle készült film egyaránt. Stephen King Halálsoron című könyvéről és annak filmadaptációjáról van szó, amely Frank Darabont rendező munkája, és amelyet nagyszerű színészek sora – élükön Tom Hanks – tesz igazán emlékezetessé.

A felkavaró, egyben elgondolkodtató történet az 1930-as évek Amerikájában játszódik. Paul Edgecomb cinikus és tapasztalt börtönőrként szolgál a siralomházban. Halálraítéltek utolsó napjainak szemtanújaként már nem érhetik meglepetések. Azonban egész világfelfogása megrendül John Coffey megérkezésével. Az óriás termetű, fekete férfit kettős gyermekgyilkosságért ítélték halálra, mégis mindenki érzi vele kapcsolatban, hogy nem lehet rossz ember, igaztalan a vád, amiért a halálsoron várja az ítélet végrehajtását.

Felszínre kerülő természetfeletti képességei pedig még élesebb kontrasztot rajzolnak közte és a filmben szereplő beteges figurák között. Aljas, megátalkodott alak pedig nemcsak a rácsok mögött, hanem azon kívül is látható, előidézve a film egyik legmegrázóbb jelenetét. A színészek mellett fontos szerep jut egy kis egérnek, Csengettyű úrnak is, akit több egér „alakított” a forgatás során. Mindegyiküket más feladatra tanították be, és természetesen egyiküknek sem esett bántódása. Az alkotásnak a Tom Hanks által játszott Paul Edgecomb visszaemlékezése ad különös keretet.

Halálsoron, Mozi+, szerda, 21 óra.