Mátraháza A pályázaton odaítélt díj célja, hogy hozzájáruljon az egészségügyi dolgozók fizikai és lelki egészségének, illetve egészségtudatos magatartásának erősítéséhez, ami az egyik legfontosabb előfeltétele a magas színvonalú betegellátásnak, és amely jó példát mutat a lakosság számára, ezzel is támogatva az intézmények prevenciós tevékenységét. A díjat az Országos Intézet/Centrumkórház kategóriában a Debreceni Egyetem Klinikai Központ, a Vármegyei Irányítókórház kategóriában a Tolna Vármegyei Balassa János Kórház, Városi Kórház kategóriában a Hatvani Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet nyerte el. Különdíjat kapott az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. Spinning terem, kiránduló klub, mentális támogatócsoport, egészséges büfé, ingyenes jógaóra dolgozóknak, kórházi magaságyásépítés – csak néhány azok közül a kezdeményezések közül, melyet a kórházak a program hatására vezettek be dolgozóik egészsége érdekében.

Kiemelt cél az egészségtudatosság

A Magyar Kórházszövetség, szakmai partnerségben a Bethesda Gyermekkórház Prevenciós Igazgatóságával és az Egészségügyi Menedzserképző Központtal, 2023 novemberében indított el „Országos Kórházi Egészségfejlesztési Programot” a Belügyminisztérium szakmai támogatásával, amellyel egyszerre kívánnak hozzájárulni az egészségügyi dolgozók és a lakosság egészségtudatosságának erősítéséhez és a betegség-megelőzéshez.

Ennek részeként hirdették meg a Richter Gedeon Nyrt. támogatásával az Egészségfejlesztő Kórház Díjat, mely pályázati rendszerben értékeli és díjazza azon kórházakat, amelyekben a legjelentősebb eredményeket érte el a munkahelyi egészségfejlesztés, a dolgozók egészségét támogató kórházi környezet kialakítása, valamint a lakossági egészség-edukáció terén.

Beke Zsuzsa, a Richter Gedeon Nyrt. Kommunikációs vezetője a díjak átadásakor elmondta: „A Richter évtizedek óta kiemelt feladatának tekinti a hazai lakosság egészségének fejlesztését, ennek egyik kiemelt eszköze a Richter Egészségváros országjáró szűrő- és betegedukációs program, amelyet már 100 helyszínen rendeztünk meg. Örömmel csatlakoztunk a Kórházszövetség kezdeményezéséhez, hiszen ezzel egy olyan célcsoportra is kiterjeszthetjük az egészség fejlesztését szolgáló törekvésünket, akik kulcsszerepet játszanak a teljes lakosság egészségmegőrzésében és gyógyításában, ahogy a Richter Egészségvárosok szűréseiben is tanácsadásaiban is: a kórházi dolgozókra.”

Fotó: Magyar Kórházszövetség

Hatmillió percet töltöttek sporttevékenységgel

A Kórházi Egészségfejlesztési Program másik fontos eleme az „Országos Kórházi Egészségkihívás”, amely a fenti célokat a rendszeres testmozgás és az egészséges táplálkozás elősegítésével, a mentális egészség támogatásával, illetve a káros szenvedélyek visszaszorításával mozdítja elő. A kórházi dolgozók 5 fős csapatokban jelentkezhettek az egészségüket támogató, gamifikációra épülő kihívások, feladatok teljesítésére. A 2024. március 15-én kezdődött 100 napos programra 71 intézmény 654 csapata jelentkezett, 3270 dolgozóval. A résztvevők már az első hónapban több mint 6 millió percet töltöttek mérsékelt-közepes intenzitású, és közel 3 millió percet magas intenzitású sporttevékenységgel.

Rákosy-Vokó Zsuzsa, a program szakmai vezetője kiemelte, hogy a hathónapos pilot együttműködés is kezdetét vette, amelyben tíz olyan intézmény vesz részt, amelyeknél már működik egészségfejlesztési iroda. A pilot célja az egészségfejlesztési tevékenységek összekapcsolása, az intézmények között tudástranszfer, illetve tapasztalatmegosztás. Mind a tíz intézményben a dolgozók fizikai aktivitását, rekreációs tevékenységét kedvezményes sportolási lehetőségekkel és intézményen belüli ingyenes sport és rekreációs foglalkozásokkal segítik, amelyben a gyógytornászok és a lelkes aktív kórházi kollégák vezető szerepet játszanak. A mentális egészség fejlesztésére irányuló programok, foglalkozások (stresszkezelési technikák elsajátítása, Bálint-csoport, meditáció, stb.) szintén az intézmény saját erőforrásaira építenek.