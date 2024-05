Leber Ferenc alpolgármester is átvehetett érmeket (A szerző fotója)

Az ország éremgyűjtői minden évben más-más városban tartják vándorgyűlésüket. Ilyenkor elismerések átadására is sor kerül.

Az idei, a 24. vándorgyűlés helyszíne Paks volt. Május 1-jén az ESZI sportcsarnokában gyűltek össze a Magyar Éremgyűjtők Egyesületének tagjai. A rendezvény nyitott volt, bárki megtekinthette az asztalokra kirakott szép és értékes portékákat, meghallgathatta a szakmai előadásokat. Résztvevők érkeztek az ország minden tájáról, körülbelül háromszázan. Az árusok kínáltak a gyűjtőknek mindenféle hazai és külföldi papír- és fémpénzeket, emlékérmeket, plaketteket, kitüntetéseket, dísztőröket és más érdekességeket.

A Széchényi-jutalomérem aranyfokozatát Katona László (balra) kapta

A megnyitón az éremgyűjtő szervezet országos elnöke, Csóka Ferenc és a Tolna vármegyei csoport társelnöke, Lenkei István köszöntötte a megjelenteket. A város részéről, Leber Ferenc alpolgármester vett részt az eseményen. Elmondta, hogy már volt egy sikeres éremgyűjtő találkozó Pakson, 2022-ben, s reméli, hogy a mostani is emlékezetes lesz sokak számára. Javasolta, hogy a hivatalos program után ismerjék meg a helyi nevezetességeket, nézzék meg a múzeumot, az atomerőmű látogatóközpontját, a római romkertet, Lussoniumot, egyenek egy jó paksi halászlét, és igyanak siller bort a Sárgödör téri présházak valamelyikében.

Érembörze a sportcsarnokban

Két előadást is tartalmazott a program. Tóth Gábor, a Szekszárdi Wosinsky Mór Múzeum régésze a sötétvölgyi ásatásokról beszélt, ahol XIV-XVI. századi leletekre – érmekre is – bukkantak, az egykori Bat falu területén. Dr. Fazekas Ferenc a Paksi Városi Múzeum igazgatója és kollégája, Nagy Balázs, a római kori erőd, Lussonium régészeti munkáiról számolt be, különös tekintettel a megtalált éremanyagra. S hogy a múzeumi éremanyagtár tovább gazdagodjon, a vándorgyűlésre kibocsátott érmekből is kaptak példányokat. Csakúgy, mint a város, amit az alpolgármester vett át – megtoldva még egy Csokonai-érempárral.

A vándorgyűlésre megjelent érem Tolna vármegyei motívumokkal ellátott. Ez alkalommal egy kísérő éremnek is örülhettek a gyűjtők, melyet abból az alkalomból verettek, hogy negyvenéves az éremgyűjtők helyi csoportja. Mindkettő hátlapján a vármegyecímer látható, előlapján pedig I. Béla, illetve II. Géza. A szegedi Szabó Tamás ötvösműhelyében születtek, ezüst és bronz kivitelben, valamint az országban most először, színes változatban is.

Érmeket, plaketteket, kitüntetéseket is kínáltak

Az érmes seregszemle végén Széchényi Ferenc-jutalomérmeket adtak át a kiemelkedő szervezőmunkát végző tagoknak. A házigazda szerepét ellátó Lenkei István bejelentette, hogy jövőre is tartanak éremgyűjtő találkozót május 1-jén Pakson.

Tízen kaptak Széchényi-érmet A vándorgyűléseken Széchényi Ferenc-jutaloméremben részesülnek a Magyar Éremgyűjtők Egyesületében aktív szervezőmunkát végző tagok. Pakson ez alkalommal tíz személy munkáját jutalmazták. A díj I. fokozatát Farkas István, II. fokozatát Ulcz Miklós, III. fokozatát Bors Géza, Fülöp Lajos, Hockstock Ede, Jánkfalviné Lénárt Ildikó, Király István, Lugosi Zoltán és Prepszent István kapta. Az arany fokozatot Katona László vehette át az egyesület elnökétől, Csóka Ferenctől. További elismerések egy székesfehérvári rendezvényen találnak majd gazdára.

A Szabó Tamás ötvösműhelyében készült színes érempár

Fotók: a szerző képei