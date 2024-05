Említette, a technika fejlődik, a mesterséges intelligencia megjelent a versenysportokban is, ott egyebek közt biztonságosabbá teszi az eredmények megállapítását. Ugyanakkor szólt arról is, hogy véleménye szerint nagy veszélyt jelentenek az úgynevezett e-sportok, s hogy folyik némi küzdelem azokért a fiatalokért, akik az új technikai eszközöktől rabul ejtve eltávolodnak a testmozgást is igénylő valódi sporttól.

Beszélt a sport és egészség kapcsolatáról, ugyanis a Sportoló Nemzet Program az utóbbi érdekében is szólít kortól, nemtől függetlenül mindenkit, hogy tegye élete részévé a sportot. A versenyeken egyre szebb eredményeket érnek el a magyarok, a tömegsportot illetően viszont van lemaradás. Ebben is fel kell zárkózni, hogy olyan nemzet legyünk, ahol a lakosság egyre nagyobb része érzi, tudja, hogy sporttal jobbá válik az életünk.