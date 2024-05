A Sióagárdon élő, országosan ismert tanár, népművelő, néprajzkutató, Csokonai- és Bessenyei-díjas koreográfus eddig tíz kötetben tekintett vissza településére és önmagára, azaz életére. A Wosinsky Mór múzeum könyvtártermében tartott író-olvasó találkozón a szerző Orbán György előadóművész értő kérdéseire válaszolt.

Emellett részletet is felolvasott egyik könyvéből. Ugyanezt tette jelenlévő lánya, Herrné Szabadi Judit is. Andrásné Marton Zsuzsanna, az SZME titkára a találkozót igen hangulatosnak nevezte. Ehhez az is hozzájárult, hogy a közönség köréből többen is közreadták Szabadi Mihályhoz – a nyolcvanhét éves Miska bácsihoz – kapcsolódó, személyes történeteiket, élményeiket.