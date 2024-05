Online boltja válogatja a méz árát

Az online boltok, termelői boltok polcain is igen széles a mézekből az áruválaszték. A hungarikum akácméz egységárai is változatosak, van, ahol közel hétezer forintért lehet egy kiló igazi termelői akácmézhez hozzájutni, de bizony van, ahol már nyolcezer forint felett mérik az akácméz kilóját. Ugyanakkor van, ahol például négyezer forintért árulják az akácméz kilogrammját. Repceméz kilóját kétezerháromszáz- kétezerötszáz forintért is találtunk, de például négyezer forintért is kínálják.