Ötven év óta május 12. az Ápolók Nemzetközi Napja, mert 1820-ban ezen a napon született Florence Nightingale, a modern ápolóképzés megalapítója, aki a szakmát hivatássá tette, azt alapjaiban formálta át.

A szekszárdi ünnepen elsőként Gyurkovics János, a vármegyeszékhely alpolgármestere méltatta az ünnepelteket. Elmondta, abban, hogy az állam nemcsak a rászorulók csoportjával törődik, hanem az állampolgárok legszélesebb rétegének biztosítja az egészségügyi ellátást, jelentős szerepe van az egészségügyi szakmának, benne az ápolóknak. Nagy múltra visszatekintő hivatás az övék, folytatta. Szekszárdon az 1802-ben épült kórházban évtizedekkel a szakma alapjait megreformáló Florence Nightingale és az ápolók hazai nagy alakja, Kossuth Zsuzsa születése előtt, már külön szobája volt az ápolónak. Azoknak, akiknek munkájuk egyben hivatásuk is, amelynek motorja a lelkükben élő kiapadhatatlan szeretet embertársaik iránt.

Nincsen gyógyulás ápolás nélkül, és nincsen ápolás ápolók nélkül, mondta köszöntőjében Kis Zoltán, a kórház főigazgatója. Azok nélkül, akiknek a betegek érdekei fontosabbak a sajátjuknál, akik azért dolgoznak, hogy szolgáljanak, segítsék a beteg emberek gyógyulását.

Beszélt arról is, hogy öröm, hogy ünnepükre eljöttek országos intézményektől, s a kitüntetettek számát látva elmondták, másutt nincs ennyi elismerés, nem törődnek ilyen gondossággal a szakdolgozókkal. Említette, hogy látva azt az erőfeszítést, amellyel segítik gyógyulásukat, a betegek elismerik munkájukat, viszont a társadalom egésze még nem mindig értékeli megfelelően azt. Bár, folytatta, ezen a téren napjainkban tapasztalható némi javulás.

A covid után könnyebbséget is érezhetnénk, ezt Pappné Kozma Krisztina, a kórház ápolási igazgatója mondta, de hiányoznak az új munkatársak, az utánpótlás. Ezért most két olyan díjat is átadnak, amely kimondottan arra hívja fel a figyelmet, hogy milyen fontos az egészségügyben az oktatás, tanítás, példamutatás és emellett az emlékek és hagyományok őrzése.

Kárpáti Veronikának, a Magyar Ápolási egyesület Tolna Vármegyei elnökének köszöntőjét követően Vártokné Fehér Rózsa, a 35 éves Magyar Ápolási Egyesület alelnöke a múltat elevenítette fel. Elmondta, milyen előzmények után alapították meg 1989. május 20-án az egyesületet, s hogy kezdeményezésére ismerte el az országgyűlés a magyar ápolók napját.

Az Ápolók Nemzetközi napjának legfontosabb üzenete, hogy az ápolók szakmai munkája kiemelkedő, említette dr, Balogh Zoltán, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elnöke. Anyagi elismerésük a tavasz folyamán beindult bérrendezés kapcsán javult, de bíznak abban, hogy a kialkudott bértáblát a jövőben az inflációhoz alakítják, és hogy béren kívül bevezetnek olyan motivációs elemeket, amelyek a fiatalok számára kedvelté teszik ezt a hivatást.

Az ünnepség a köszöntők, beszédek után a PTE Kelemen Endre Egészségügyi Technikum és Szakképző Iskola diákjainak rövid előadásával folytatódott, majd az elismeréseket, kitüntetéseket adták át.

Főigazgatói dicséretben részesült Dálnoky Beatrix, az Ortopédiai Osztály ápolója, Ivanics Sándorné, a Bőrgyógyászati Osztály szakdolgozója, Nácsa Ágnes, az Izotópdiagnosztikai Osztályvezető asszisztense, Szőts Éva Györgyi, a Szemészeti Osztály ápolója, Térmeg Éva, a Neurológiai Osztály osztályvezető ápoló helyettese, Vargáné Bocz Rita, a Radiológiai Osztály egészségügyi operátora és Zám Gábor, az Aneszteziológiai és Intenzívterápiás Osztály intenzív szakápolója.

A Magyar Ápolási Egyesület (MÁE) különdíjában részesült Eszenyi Ágnes, az Újszülött Osztály gyermekápolója, Bölcsföldi Krisztina, a 2-es Belgyógyászati Osztály geriátriai szakápolója, Ördög-Erdei Viktória, geriátriai és krónikus beteg szakápoló.

A Magyar Ápolási Egyesület 35. évfordulója alkalmából, a Tolna Vármegyei Szervezet megalakulásában aktívan résztvevő kollégák, Genczler Ádámné Zsuzsa és Gyöngyösi Sándorné Marika több évtizedes, áldozatos munkássága előtt egy-egy emléklap átadásával tisztelegtek.

Az Asztalos Györgyné oktatásért és utánpótlás nevelésért díj idei díjazottja Főfainé Kövesi Ildikó kommunikáció szakos bölcsész, mesterpedagógus.

Kiváló tanuló díjat kapott az egészségügyi tanulmányokat folytató Tanner Tábita Golda, a Pécsi Tudományegyetem Kelemen Endre Egészségügyi Technikum és Szakképző Iskola 3/15.N osztályos tanulója, az év szakdolgozója díjat pedig Vass Melinda, a Tüdőgyógyászati Osztály megbízott osztályvezető ápolója vehette át.