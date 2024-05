Értékes jutalmakat kaptak a legeredményesebb garaysok

Szekszárdon, a Garay János Gimnázium 128. tanévének vége felé közeledve négy osztály mintegy száz tanulója mondott búcsút az Alma Maternek. Huszárik Imre, az intézmény igazgatója, a ballagó diákoknak és az őket tanító pedagógusoknak mondott beszédében felidézte, hogy az elmúlt éveket megnehezítő olyan külső tényezők, mint a koronavírus-járvány, vagy az amiatt bevezett tantermen kívüli oktatás, rendkívüli nehézségek elé állította mind a tanulókat, mind a tanárokat.

Az igazgató szerint mindezek ellenére a fiataloknak sikerült a hátrányt leküzdeniük, amit mások mellett az is mutat, hogy 91-en tettek előrehozott érettségi vizsgákat. Huszárik Imre a fiataloknak a gimnáziumban eltöltött évek fontossága kapcsán azt mondta:

A gimnázium közösségéhez való tartozás évek múlva is azt jelenti majd, számítanak rád és számíthatsz másokra.

A Garay János Gimnáziumban is hagyomány, hogy ilyenkor elismerik a legeredményesebb diákokat. Garay Emlékplakettet idén Deli Áron (12. B) és Hajdú Eszter (12. B) vehettek át.

Az iskola egykori tanítványa által alapított Dr. Joó Ferenc és neje, Mathilde Heller Alapítvány három tanulót ismert el, akik komoly pénzjutalmat is kaptak. Ők név szerint Görcsös Ákos (12.A), Molnár Benedek (12.D) és Hamar Eszter (12.A).

A Garay János Gimnáziumban az osztályfőnököktől átvett jutalomkönyvek mellett rengeteg kategóriában ismerték el a legtehetségesebb diákokat. Sport emlékplakettet, Jó tanuló-jó sportoló-, Zenei Tehetség-díjat is kiosztottak. Sőt a Tanárok díját, valamint a Jövő Nemzedékéért Alapítvány Tanulók Díját is most adtak át.