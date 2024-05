100 ÉVE A budapesti máv. gépgyár vezetősége értesítette Vendl István szekszárdi polgármestert, hogy a város sétakertjében felállítandó hősök emlékművének bronzba öntése teljesen elkészült és azt leszállításra előkészítették. Ezek alapján a városi tanács javaslatára a képviselőtestület legközelebbi közgyűlésén egy huszonöt tagú bizottságot küld ki a szobor helyének végleges kijelölése végett. E bizottságba az emlékmű alkotója, Orbán szobrászművész is meghívást kap. (Tolnamegyei Ujság 1924. május 3.)

100 ÉVE folyt le Szekszárdon a Szekszárdi Turul Sport Egylet csapatának ezidei első s a Bajai Sport Egylet csapatával tartott football mérkőzése, amely élvezetes játék után 1: 1 arányban végződött. A Szekszárdi Turul Sport Egylet törekvő csapata valóban szép munkát végezett a meg van a remény reá, hogy a vármegyei csapatok között az első helyet fogja magának kivívni. (Tolnamegyei Ujság 1924. május 3.)

100 ÉVE Megható és lélekemelő ünnepély folyt le Felsőiregen április 27-én. Ekkor szentelték fel ugyanis a felsőiregi r. k. hitközség közös áldozatkészségéből az Ecclesia R.-T.-nél öntetett 3 darab harangot. A felszentelési ünnepélyt a gyermekkar a pápai himnusszal nyitotta meg. A felszentelést Hortobágyi József kerületi esperes végezte. Úgy ő, mint Auguszt István helybeli vikárius, magasszárnyalású, könnyekig megható beszédben méltatták és köszönték meg a hitközség áldozatkészségét. Ugyancsak köszönetét mondottak a templom kegyurának, báró Kornfeld Móricnak, aki a háború alatt elvitt ércsípok helyett újakat hozatva, az egész orgonát saját költségén újra szereltette. (Tolnamegyei Ujság 1924. május 3.)

60 ÉVE A közös gazdaságokban 22 hold új telepítésűvel 50 holdasnál nagyobbra növelték az epreskerteket, köztük a pálfai Egyetértés Tsz-ben 15, a dunaszentgyörgyi és a paksi Ezüstkalászban 10-10 holdon termesztik a kívánatos gyümölcsöt. Most a tavalyinál mintegy 10 ezer kilogrammnyival több földieper-termést várnak a leszerződött tsz-kertészetekből. (Tolna Megyei Népújság 1964. május 4.)

60 ÉVE A földművesszövetkezeti vendéglátóipar új létesítménnyel gazdagodott: Belecskán megnyílt egy korszerű presszó. Erre a célra a földművesszövetkezet mintegy 400 000 forintot fordított, s a lakosság mintegy 50 000 forint értékű társadalmi munkával segítette az építkezést. A belecskai presszó a harmincadik ilyen jellegű falusi létesítmény a megyében. Ez azt jelenti, hogy a nagyobb községekben már mindenütt van presszó, és most már az ilyen kisebb községeken a sor, mint Belecska. (Tolna Megyei Népújság 1964. május 4.)

60 ÉVE A megyén átvonuló viharban villámcsapás érte Horváth István úzdi szövetkezeti gazda házát. A villámtól lángot fogott a nádtető, azonban a közös gazdaság tűzoltósága, valamint a szövetkezeti tagok gyors közbeavatkozása, megakadályozta a tűz tovaterjedését. Így mindössze 20 négyzetméternyi területen égett le a tető. (Tolna Megyei Népújság 1964. május 5.)

40 ÉVE Talán még egyetlen esztendőben sem várta a megyeszékhely ilyen tisztán, felvirágozva a munkásosztály nagy nemzetközi ünnepét, mint tegnapelőtt. A menetet az iskolások nyitották meg, köztük elsőként ott voltak a legújabb szekszárdi általános iskola tanulói is. Az ACSI dolgozóival vonultak azok a gyerekek, akiket szüleik ugyan magukra hagytak, de a nagy társadalom óvóan befogadta és gondozza őket. Az üzemek élén a kitüntetettek haladtak: A BHG, a Szekszárd-Paksi Vízitársulat, a Posta, a DÉDÁSZ, a Bony-KS Cipész Szövetkezet és az ÉPFU dolgozói. (Tolna Megyei Népújság 1984. május 3.)

40 ÉVE A Tamási Állami Gazdaságban az összes kukoricát elvetették, nem kevesebb mint 2250 hektáron. A másik — nem növénytermesztéssel kapcsolatos — hír: tíz napja négyezer fácántojást raktak a keltetőbe, összesen legalább tizenötezer csibét keltetnek saját üzemükben. A kikelt »vadakat« nagyobb csibekorig nevelik, majd eladják a faddi vadásztársaságnak. A kelési idő első felében vizsgált néhány tojás azt mutatja, hogy fiasak voltak a rekeszekbe rakott fácán tojások. (Tolna Megyei Népújság 1984. május 5.)

40 ÉVE Tizenhárom kiló 80 dekás amúrt fogott április 30-án délután 6 órakor a faddi holt Duna-ágban a kompnál a faddi Lencsés Jánosné. A hal hossza 90, kerülete 65 centiméter. Gilisztára kapott. A horgásznő a kapitális zsákmányt 20 percig fárasztotta. (Tolna Megyei Népújság 1984. május 3.)

30 ÉVE Régi hagyomány elevenedett meg megyeszerte az elmúlt hét végén. Az ilyenkor színes szalagokkal díszített májusfa állításon túl, aki csak tehette, a szabadban töltötte a nap jó részét pihenéssel, vagy szórakozással. Néhány program a sok közül. Szombaton és vasárnap folytatódott Nagymányokon az immár negyedik alkalommal megrendezett sörfesztivál. Dombóváron díszpolgárt avattak, és a pálfaiak együtt ünnepeltek az elszármazottakkal. Szálkán megmozdult a falu, Őcsénybe pedig repülőnapra invitálták a repülés szerelmeseit. Tolnán, a tűzoltóverseny megrendezésére a közelgő Flórián nap is alkalmat adott. (Tolnai Népújság 1994. május 2.)

30 ÉVE A munka ünnepe jegyében 28 bűncselekmény történt a megyében, s illően felkészülendő erre napra, a »szórás« már pénteken elkezdődött. A kora hajnali órákra datálódik a váraljai Patak Presszó feltörése, majd egy kisdorogi lakos személygépkocsijának feltörése. A besurranás módszerével pénzhez jutók is »munkába« álltak, hiszen Szekszárdról kettő, Nagykónyiból és Bonyhádról 1-1 ilyen bűncselekményt jelentettek, összesen 165 ezer forinttal könnyítve meg a lakástulajdonosokat. Szekszárdon még egy sokat próbált betörő is meglepődött volna a fogáson: egy társasház közös tárolójának nyitott szekrénye nyolcvanezer forintot tartalmazott. A szekrény tulajdonosa ugyanis »dugipénzét« tartogatta emígyen a hét végén. (Tolnai Népújság 1994. május 3.)

30 ÉVE Nem mindennapi formáját választotta a »meglepetésnek« néhány szekszárdi fiatal. Szép hagyomány május elsején a májusfa állítás, kevésbé az akkor, ha bajt okoznak ezzel. Történt Szekszárdon, a kórház főbejáratával szembeni utcarészen, hogy néhány fiatal az egyik háztömbben lakó kislánynak májusfát állított. A húsz méteres fának jó mély árkot ástak, s az ásásba belefelejtkezve elvágták az összes kábel. Ezzel körülbelül 140 lakásban maradt kép és hang nélkül a televízió. (Tolnai Népújság 1994. május 2.)

20 ÉVE Több helyszínen, számos program várta a szekszárdi polgárokat péntek délelőttől az EU-csatlakozás előtti naptól szombat estig a megyeszékhelyen. A Babits-emlékházban 24 órás Dante-felolvasás volt, a ZUG-ban fesztiválklub, az Illyés Gyula Könyvtárban pedig német nap. A Prométheusz parkban este a Tolna megyei civil szervezetek – összesen 45-en – májusfát állítottak, éjfélkor pedig az Örömóda hangzott fel a Szekszárdi Madrigálkórus, a Liszt Ferenc Pedagógus Kórus és a Gárdonyi Zoltán Református Együttes előadásában. (Tolnai Népújság 2004. május 3.)

20 ÉVE A vármegyeháza borkútja, egy pince, a Csacska-szurdok, a csatlakozás egyik helyi kulturális rendezvénye, valamint a Babits-emlékház. Ennek az öt elemnek kellett szerepelnie azokban a három perces kisfilmekben, melyeket az ország különböző városaiból érkezett alkotók készítettek el Szekszárdon. Az európai uniós csatlakozás első órái egy kisvárosban és környékén címet viselő megmérettetésen végül is huszonegy mű született, ezeket tekintette át tegnap délután a Jancsó Miklós elnökölte zsűri. A bírálóbizottság munkájában egyébként Makk Károly Kossuth- díjas rendező, valamint Karl Bardosh, a New York University professzora is résztvett. (Tolnai Népújság 2004. május 3.)

20 ÉVE Három ország, három régió, három megye találkozójával ünnepelte a város az uniós csatlakozást május elsején a Duna-parton. A kistérségi kavalkád színes programjának csúcspontja kétségtelenül a Guinness-rekord kísérlet volt. Kovács János mesterszakács vezetésével ötvenen sürgölődtek az eredetileg 7020 adagra tervezett húsgombócos zöldségleves elkészítésén. Reggel a nagy érdeklődés láttán a szervezők úgy döntöttek, nem ragaszkodnak a város irányítószámához, megemelték az adagok számát. Délután egy órakor a mesterszakács a színpadon jelentette be, Lévai Katalin esélyegyenlőségi miniszter és Nagy Gáborné polgármester jelenlétében: a kísérlet sikerrel járt. Mint délutánra kiderült, 7750 adagot tálaltak az Ihász pékségben sült cipókban. (Tolnai Népújság 2004. május 3.)