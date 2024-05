– Sok a munka a padokkal?

– Időben, nagyjából kilenc hónap – mondja Kopácsi Szabolcs, aki a murgai templom padjainak felújításán dolgozik –, ősz elején kezdtem, és júniusban lehet majd visszatenni őket, ha a festők befejezték a belső tér meszelését. Állagukat tekintve: van mit csinálni rajtuk. Főleg azok a lábak mentek tönkre, amelyek közvetlenül a vizesedő falak mellett voltak. De most épületszigetelést is végeztek, úgyhogy sokat javult a helyzet.

Padokkal tele a műhely

– Bútorasztalos a szakmája?

– Az asztalos mesterséget az egyetemi éveim alatt szerettem meg. Élelmiszer mérnök vagyok, s mindkét szakmámban dolgoztam az elmúlt évtizedekben, egy ideig külföldön is. A gyakorlati asztalos ismereteket egy idős mester műhelyében sajátítottam el, aki szobrász is volt. Restauráltunk egy csomó régi, főleg biedermeier bútort. Úgyhogy a korábbi munkáim nagyrésze sokkal bonyolultabb volt, mint egy templomi pad. Bár most is van egy-egy ív, vagy más díszítés, ami itt-ott kiegészítendő, pótolandó. Ennél a megbízásnál inkább a mennyiség jelent kihívást.

– Mekkora a mennyiség?

– Húsz pad, plusz egyéb tartozékok, ülőkék. Lucfenyőből készültek. Átfogó felújításon, tudomásom szerint az elmúlt kétszáz évben nem estek át. Ahol elrepedtek, ott összefogatták szögekkel, ácskapcsokkal, szakszerű beavatkozást nem láttam, amikor letisztítottam őket. A fal felőli oldalakon durvább korhadásokra számítottunk. Szerencsére, egy kivételével mind rendbe hozható volt, kisebb betoldásokkal. Időnként egyeztetünk a restaurátorral, Erdei Barnával. Úgy érzem, elégedett a munkámmal.

A régi és az új találkozása

– A pótlások ugye nem lesznek láthatók?

– A pácolás, a megszüntető és megelőző konzerváló kezelés után egységes, natúr színű bútorzat kerül vissza a templomba. Remélhetőleg jól szolgálják majd a következő generációkat. Sokat nem koptatják őket, hiszen rendszeres istentiszteletek nincsenek ebben az apró faluban, csak esküvőket és koncerteket tartanak az ódon falak között.

– Jól tudom, hogy Pestről költözött az ötven lakosú Murgára?

– Kétlaki vagyok. Többnyire itt élünk a párommal, de ha hiányzik a városi nyüzsgés, felmegyünk egy hétvégére. A murgai ingatlant hétvégi háznak vettük, aztán a járvány miatt hosszabban időztünk benne, s annyira megszerettük a nyugalmat, a háborítatlanságot, hogy itt ragadtunk. Azelőtt néha jártunk Murgára, most néha járunk Pestre.

Nagy kézügyességet igényel a fafaragás

– Mások is felfedezték már a települést, mint lehetséges üdülőfalut?

– Igen, a templomi munkálatokat szervező dr. Balogh Margit is úgy érkezett ide, hogy hétvégi háznak felújított egy öreg sváb parasztházat, aztán elkezdte a településszépítést. A templomban találtak egy kőládikába zárt, lefalazott időkapszulát. Most az a cél, hogy ha visszakerül a fülkéjébe, ne falazzák le, hanem valami üveg- vagy plexilapot tegyenek elé, és láthassák az érdeklődők.

A szerző fotói