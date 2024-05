A saját zöldségtermesztés révén ugyanis friss, egészséges, növényvédő szerektől és gyomirtó szerektől mentes élelmiszerekhez juthatunk hozzá. Arról nem is beszélve, hogy a legtöbb zöldséget frissen szüretelve fogyaszthatjuk, ami nagyon fontos az egészségünk szempontjából. A saját zöldségtermesztéssel pénzt takaríthatunk meg, amivel igen jelentősen csökkenthetjük a havi kiadásainkat is.

A kertészkedés remek módja a fizikai aktivitásnak, és segíthet a stressz csökkentésében és a hangulat javításában is. Emellett ha valaki sikeresen termeszt saját zöldséget, az hatalmas sikerélményt nyújt. A helyben termesztett zöldségekkel szó szerint utat is spórolunk. Ezzel pedig közvetetten az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésében is részt veszünk. A biokertészeti gyakorlatok, vagyis a növényvédő szerek és gyomirtók használatának csökkentésével hozzájárulunk a vízminőség védelméhez is. Ebből is láthatjuk, hogy szinte csak előnye van annak, ha egy kis idő ráfordításával nekiállunk otthon kertészkedni. Szerencsére egyre többen foglalkoznak a témával, és akár már előadásokon is szerezhetünk ismeretet arról, hogy milyen növényeket érdemes egyszerűen, otthon is termeszteni.