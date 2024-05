A Tolna vármegyei területi szervezet elnöke Tóth László. A tagság minden évben a bogyiszlói jelvénymúzeumban tart megemlékezést. A kapcsolat úgy jött létre, hogy egy alkalommal ellátogattak megnézni a kiállítást – különös tekintettel a közlekedéssel kapcsolatos jelvényekre –, és annyira megtetszett nekik a hely, hogy visszajáró vendégekké váltak.

Most szombaton is összejöttek jónéhányan a vármegyei szervezet tagjai közül a Király József által alapított és működtetett jelvénymúzeumban. Az elnök beszámolt az egy nappal korábban rendezett fővárosi ünnepségen történtekről. Egyebek mellett díjátadásokra is sor került, az év hídja, az év körforgalma, az év kerékpárútja stb. pályázati kiírások nyerteseinek. (A paksi híd még nincs átadva, ezért nem nevezhették be.)

A mintegy 6500 fős tagsággal kiadványai segítségével is tartja a kapcsolatot az országos egyesület. A helyi szervezet mintegy 150 tagot számlál. Saját programokat is szerveznek, például tavaly szakmai kirándulást szerveztek az épülő hídhoz.

Tóth László, a Tolna vármegyei szervezet elnöke (a szerző fotója)

Az elnök azt mondja: – Mindenki közlekedik, földön, vízen, levegőben, ezért fontos a közlekedési kultúrával foglalkozni. Egyrészt, legyünk szabálykövetők, másrészt, törekedjünk a biztonságra. Például a láthatóságra. Sok baleset megelőzhető, ha a kerékpárosok és az utak mentén sportolók, futók is odafigyelnek erre.