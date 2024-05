Több nagyobb tűzeset is történt vármegyénkben az elmúlt időszakban. Ennek kapcsán Köves Péter, a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője összegezte a tapasztalatokat. Mint mondta, idén eddig 67 esetben riasztották a tűzoltókat lakástüzekhez, ami megközelíti a tavalyi adatokat. Akkor az év azonos időszakáig 70 ilyen káresemény történt. Ám míg tavaly mindössze három sérültje volt ezeknek az eseteknek, idén öten sérültek tűz miatt, és ketten életüket vesztették.

Bennégett egy idős nő Tolnán a kétlakásos tűzben. Forrás: Szekszárdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

Tolnán és Dombóváron emberéletet követelt a lakástűz

Január elején Tolnán gyulladt ki egy két lakrészből álló parasztház. Ketten ki tudtak menekülni a teljes terjedelmében égő épületből, egy idős nő holttestét azonban oltás közben találták meg a tűzoltók. Köves Péter az eset kapcsán elmondta, hogy a tűz keletkezésének okát tűzvizsgálati eljárásban vizsgálják, de nem zárható ki, hogy a lángok a konyhában csaptak fel.

A leggyakrabban ebben a helyiségben keletkezik tűz, és a legtöbb lakástűz elektromos problémára, nyílt láng használatára, fűtési hibára vagy dohányzásra vezethető vissza.

Ez utóbbi gyanítható a másik, ember életet követelő lakástűz esetében, amely április végén Dunaföldváron történt. A ház egyik szobájában egy ágy, az ágynemű és a bútorzat égett három négyzetméteren, egy idős, mozgásában korlátozott férfi pedig már nem tudta elhagyni a helyszínt. A szóvivő azt hangsúlyozta, hogy mindenképpen kerülni kell az ágyban dohányzást, mert az fokozott veszélyt jelent.

Villanyórák gyulladtak ki

Megjegyezte, hogy több alkalommal a villanyóra gyulladt ki ingatlanokban. Idén eddig hat ilyenre volt példa. Legutóbb Dalmandon, ahol a szomszéd egy porral oltó segítségével eloltotta a tüzet, a kiérkező hivatásos egységek pedig visszahűtötték az izzó részeket. Ez az eset is rávilágít arra, hogy jó, ha van kéznél tűzoltó készülék – háztartásokba a hat kilós porral oltó a legcélszerűbb –, hiszen a kisebb tüzek még könnyen megfékezhetők vele. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy míg egyre nő az otthonokban a különböző nagyfogyasztók száma, egyre több készülék igényel egyre több áramot, az ingatlanok villamos hálózata sokszor elavult, és nem feltétlenül bír el ekkora teljesítményt.

A tűzhelyen felejtett étel szintén sok probléma forrása

Ebben az évben eddig öt esetben kérték tűzoltók segítségét amiatt, hogy lángra kapott a tűzön hagyott étel vagy az olaj. Köves Péter ennek kapcsán a füstérzékelő hasznosságára hívta fel a figyelmet, hiszen ezek a készülékek már kisebb tűz esetében is időben jeleznek, így még közbe lehet lépni, illetve el lehet hagyni az épületet. Az idősek számára a gondosóra használatát is javasolja, amely többször is bizonyította létjogosultságát az elmúlt hónapokban. Nemrégiben Szekszárdon jelezte ily' módon egy idős ember, hogy rosszul lett, és miután a tűzoltók csekély károkozással bejutottak az épületbe, átadták őt a mentőszolgálatnak.