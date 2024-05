Teol.hu videó 25 perce

Empátiával és optimizmussal dolgozna a körzetért Szabó Noémi (videó)

Ott nőtt fel, ahol most elindul az önkormányzati választáson. Ismeri a környéket és annak lakóit is, akiket hittel, bizalommal és optimizmussal szolgálna – erről is beszélt Szabó Noémi, a Fidesz-KDNP Szekszárd 5. körzetében induló jelöltje.

Szabó Noémi Szekszárd 5. körzetének fejlesztéséért dolgozna. fotó: Makovics Kornél

Szabó Noémi a videós anyagban azt mondta, hisz a városban most formálódó kormánypárti csapat erejében, ugyanakkor tudja, hogy jelöltté, majd önkormányzati képviselővé válni nem csak lehetőség, hanem hatalmas felelősség is egyben. A Tarr KSC Szekszárd sportigazgatójaként dolgozó politikus az anyagban arra kéri a körzetében lakókat, hogy bármilyen ügyben keressék őt bizalommal, és hogy június 9-én támogassák őt a szavazatukkal. A jelölt egyébként május 6-án, hétfőn délután öt órától a Generációk Parkjában, 14-én kedden pedig szintén öt órától a Vármegyeháza előtt tart utcafórumot.

