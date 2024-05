30 ÉVE — Ismét meggyőződhettünk róla, hogy ez egy jó atomerőmű, nagyszerű berendezésekkel, és kiváló szakemberekkel – összegezte paksi látogatásának tapasztalatait Remy Carle, az Atomerőművet Üzemeltetők Világszövetségének (WANO) elnöke. – Azok a biztonságnövelő berendezések, amelyekkel az elmúlt években gyarapították az erőművet, meghozták az eredményt – tette hozzá –, a magyar villamosenergiaipar biztonsággal számolhat az erőmű termelésével. (Tolnai Népújság 1994. május 19.)

30 ÉVE Pörböly közelében baleset ért egy tartálykocsis kamiont. A kamion – görög vezetői szerint – etil-acetátot szállította volna Olaszországból Görögországba. A kamion a menetirány szerinti oldalon, ismeretlen ok miatt a laza és felázott útpadkára hajtott, ott mintegy negyven métert csúszott, sodródott, majd leborult a mintegy öt méter szintkülönbségű erdős, jelenleg belvizes területre. A vegyszer ütközéskor kigyulladt, s lángba borított mindent. A görög sofőrök a balesetet túlélték, mert vagy kiestek, vagy kimásztak, még mielőtt a 25 tonna vegyszer felrobbant, illetve az egész kamion lángba borult és úgyszólván porrá égett. Két halálos áldozata is van a balesetnek, M. Gy. I. és B. Zs. bácsbokodi lakosok, akik bentégtek a vezetőfülkében. (Tolnai Népújság 1994. május 19.)

30 ÉVE A Múzeumi világnap alkalmából rendezték meg Szekszárdon a Wosinsky Mór Múzeumban a fazekasbemutatót. A múzeum földszinti folyosóján gyülekeztek a csoportok, de sokan voltak, akik csak arra jártak és benéztek az épületbe. Hogy mit is láthatott az érdeklődő? Szatmári Tamás fazekasmester mutatta be, hogyan is készülnek az edények. A múzeumba ellátogatok belepillanthattak a munkafolyamatokba, figyelemmel kísérhették az agyag formálódását. A népművészet ifjú mestere különböző tálakat, tányérokat, köcsögöket és boros kancsókat varázsolt a kis agyagdarabokból. (Tolnai Népújság 1994. május 19.)