Hiába van még vissza több mint két hét az önkormányzati választásokig, van, ahol már nem kell izgulni az eredmény miatt, ugyanis pont annyi jelölt van a különböző tisztségekre, ahányan betölthetik azokat. Megnéztük, hol vannak vetélytárs nélküli jelöltek Tolna vármegyében, és négy ilyen települést találtunk: Belecska, Grábóc, Szárazd és Tengelic. Vagyis ezekben a községekben csupán egyetlen polgármester-jelölt indul, és a képviselői helyekért is annyian, ahány tagú a testület. Kaposszekcsőn csak a faluvezető személye kérdéses – két induló közül kell dönteniük az ott élőknek –, a hat képviselői helyért viszont hatan indulnak.

A bogyiszlói Tóth István (balra) ismét a polgármesterjelöltek között van. Tolna vármegyében ő rekorder, 1993 óta áll a falu élén. Tavaly belügyminiszteri elismerésben részesült, amelyhez Horváth István országgyűlési képviselő is gratulált

Néhány településen ennél kicsit szorosabb a verseny, és lesz egy-két csalódott jelölt a választás után. Csikóstőttősön, Fürgeden és Pörbölyön is csak egy-egy polgármester-jelölt neve szerepel majd a szavazólapon, és mindhárom településen csupán eggyel több aspiráns van a képviselői helyekre, mint ahány tagú a testület. Lengyelben szintén csak eggyel több a pályázó, polgármesterként viszont hárman is tervezik a jövőjüket.

A polgármesterjelöltek közt van, aki már a nyolcadik ciklusára készül

Vármegyénk százkilenc települése közül huszonhét helyen – a városok közt egyedüliként Nagymányokon – már most tudni lehet, hogy ki áll majd a testület élén, hiszen csak egy-egy jelölt indul a polgármesteri tisztségért. Vannak köztük szép számmal régi motorosok, akik a sokadik ciklusukra készülnek. A rekorder nagy valószínűséggel Tóth István Bogyiszlón, aki 1993 óta áll a településén élén, ugyanis időközi választáson szavaztak neki bizalmat. Ráadásul nincs kihívója, így biztos, hogy a következő öt évben is ő vezeti a települést. A nyolcadik ciklusára készülő Barkóczi Józsefnek sincs félni valója, hiszen egyedüli indulóként várja a választásokat. Peszt Attila és Brunner Dezső szintén 1994 óta polgármester. Előbbi Udvariban, másikuk Várongon. Ezeken a helyeken azonban van, aki szeretne a helyükbe lépni, így nem biztos az újrázás. Udvariban ketten, Várongon hárman indulnak a polgármesteri tisztségért. A női polgármesterek között Nagy Aranka a csúcstartó, aki 1998 óta vezeti Keszőhidegkutat, és a hetedik ciklusára készül, kihívó nélkül. Szálkán Pálfi János hatodjára szeretné elvállalni a polgármesteri feladatokat, ráadásul nincs ellenfele, míg a szintén hatodik ciklusára készülő Gödrei Zoltánnak két kihívóval kell szembe néznie. Kilenc településen készül a jelenlegi polgármester arra, hogy ötödjére is ő legyen a faluvezető.

Mucsi, Szakcs és Zomba mutatja fel a legtöbb polgármesterjelöltet. Ezekben a községekben hatan szeretnék elnyerni a szavazók bizalmát, míg Pincehelyen öten. Tizenhárom településen – köztük Pakson és Simontornyán – négy, harminchat helyen – a városok közül Szekszárdon, Tamásiban és Gyönkön – három jelölt indul a polgármesteri tisztségért. Huszonkilenc településen kétesélyes a vezetői poszt sorsa. A városok közül ebbe a körbe tartozik Bátaszék, Bonyhád, Dombóvár, Dunaföldvár és Tolna.

Nakon hússzal több jelölt van, mint ahány hely

A kistelepülések közül a képviselői helyekért Nakon mutatkozik a legnagyobb érdeklődés. Ott ugyanis a négy mandátumért huszonnégyen indulnak. Pincehelyen és Magyarkeszin egyaránt húsz jelölt van a hat helyre, míg Ozorán és Őcsényben tizennyolc. Dunaszentgyörgyön és Medinán tizenheten, Decsen, Kocsolán és Sárszentlőrincen tizenhatan, Sárpilisen, Várdombon és Zombán tizenöten szeretnének képviselők lenni. Vármegyénk legkisebb településén, Murgán, ahol negyvenkét szavazásra jogosult él, ketten szeretnének polgármesterek lenni, és öt jelölt van a két képviselői helyre. A faluban egyébként biztosan új polgármester lesz, a jelenlegi településvezető, Felkl Márton ezúttal a képviselői helyek egyikét vette célba. A falvak közül huszonhárom településen lesz garantáltan váltás polgármesteri tisztségben, mert a jelenlegi vezető nem méreti meg magát, a városok esetében pedig Szekszárdon és Tolnán áll majd biztosan új ember a testület élén.