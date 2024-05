Időről időre kedves, az évszakhoz passzoló rajzokkal dekorálja dr. Tusa Annamária Kandó Kálmán utcai rendelőjének ablakát Tamásné Zelfel Ivett, meglepve ezzel a szekszárdi gyermekorvost és asszisztensét, no és persze a hozzájuk érkező gyerekeket és szüleiket. Az önkéntes alkotó elmondta, hogy gyerekkora óta meghatározó tevékenység az életében a festés, a rajzolás, amelyhez nagyapjától örökölt tehetséget.

Rendszeresen dekorálja a kisfia iskolájának ablakait is, illetve dr. Tusa Annamária rendelőjét is már többször adventi díszbe öltöztette ily' módon. Most viszont egy nagyobb lélegzetű művel örvendeztetett meg mindenkit, aki megfordul ott.

Lányával együtt több nagyméretű rajzfilm figurát festettek fel a rendelőben. Az ajtón sokak kedvence, Bambi fogadja a betérőket, a vizsgálóban pedig egy-egy Mignon, Dumbo, Mickey és Minnie egér dobja fel a falakat és a jókora szekrényajtókat.

– Egy teljes hétvégét szántunk a festésre, összesen kilenc órán át dolgoztunk az alakokon – avatott be Tamásné Zelfel Ivett, hozzátéve, hogy így szerette volna meghálálni azt a sok jót, amelyet a doktornőtől és asszisztensétől, Izától kapnak ők és valamennyi gyermek és szülő. – De nemcsak ennek a szeretetteljes párosnak szerettünk volna kedveskedni, hanem minél többek arcára mosolyt csalni a szürke hétköznapokban – tette hozzá az anyuka.

A szülőtársaktól is pozitív visszajelzéseket kapott, ami örömmel tölti el, hiszen szeret jót adni, ez motiválja és barátait is szívesen lepi meg saját készítésű alkotásaival. Tervezi, hogy a közeljövőben felkeresi a Tolna Megyei EGYMI Szivárvány Általános Iskolát, hogy ott a fogyatékkal élőket bevonva, közösen alkossanak.