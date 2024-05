„Ibolyát tisztelem és nagyra becsülöm, mint polgármester, női vezető, elkötelezett bonyhádi, akinek szívügye a város működtetése és fejlesztése.

Sebestyén Miklós építészmérnök is Filóné Ferencz Ibolyát támogatja (Fotó: Ruip Gergő)

Nem ismerek nála nagyobb munka- és teherbírású nőt, aki az ipari park fejlesztésénél is minden követ megmozgat annak érdekében, hogy minél jobb körülményeket teremtsen a betelepülő vállalkozások számára. Remélem, hogy az ipari park fejlesztésének III. ütemét is ő vezényli le, nagy szükség van rá, mint ahogy az önkormányzat mindennapjainál is. Hajrá, Ibolya és csapata!”

Mindezt Sebestyén Miklós építészmérnök, a Bonyhádi Ipari Park Kft. ügyvezetője mondta Filóné Ferencz Ibolya polgármester, a FIDESZ-KDNP polgármesterjelöltjének hivatalos közösségi oldalán megjelent bejegyzésben.