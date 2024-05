Borongós tavaszi idő, de jön a nyár... és a fogyókúrás gondolatok. – Neked mi a véleményed a fogyókúráról? – kérdeztem egy kollégámat. – Az a véleményem – mondta –, hogy ha az egészség megkívánja, akkor mindenképp szükség van rá. Ha nem is valljuk be, azért mindenkit érdekel, hogy ki hogyan néz ki. Csak hát sajnos vannak adottságok, genetika, amelyeken nehéz változtatni – gondolkodott tovább. Végül azt mondta: a jó külsejű ember arányos, nincs rajta jelentős súlyfelesleg. Nos, a tavaszi időszakot lassan felváltja a nyár, ez üdítő gondolat, és most talán még nem késő dolgozni egy kicsit a testünkön, hogy jól nézzünk ki fürdőruhában.