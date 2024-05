Rácsos műanyaglap helyett, esztétikus fatálca 49 perce

Forradalmi változás az éremtárolásban?

Ahogy a konyhában forradalmi változást idézett elő a mikrohullámú sütő megjelenése, elképzelhető, hogy az éremgyűjtésben – illetve az érmek tárolása, „tálalása”, bemutatása terén is – nagy ugrás következik be. A bonyhádi Szőts Tihamér vékony falapokból készít dekoratív éremhordozó tálcákat. Ötletes műveit először egy paksi érmes rendezvényen mutatta be.

Szőts Tihamér egy paksi rendezvényen mutatta be éremtartóit (A szerző fotója) – A bélyeg- és az éremgyűjtőknek is megvannak a megszokott albumjaik és más tárolóik az anyagaik elhelyezésére. Mi indokolta az újítást? – Az érmesek általában rácsos, átlátszó műanyaglapokból álló albumokat használnak – vázolja a helyzetet Szőts Tihamér. – A zsebecskék mérete egy-egy oldalon egyforma, ezért behatárolt, hogy milyen átmérőjű érem tehető beléjük. Például, ha a jelenleg forgalomban lévő fémpénzeket nézzük: nem tudjuk a sorozatot bemutatni egy oldalon, mert az ötforintos mellé nem fér oda a kétszázas. Nálam pont akkorák a fatálcán a mélyedések, amekkora az érem. Esetenként díszítem is a felületet, például egy címerrel, vagy felirattal, és így esztétikus látvány tárul a szem elé. – Ez saját ötlet, vagy más is készít ilyen tartókat? – Műanyagtálcás megoldásokkal már találkoztam, de én a fa mellett döntöttem, mert ez, főleg a régi érmeknél egyfajta patinásságot kölcsönöz a bemutatott anyagnak. Kísérletezgetek vele már egy ideje, s most, a paksi érmes vándorgyűlésen tettem ki először az érdeklődők elé. Tíz éve vagyok aktív gyűjtő, a megyei csoport vezetőségi tagja, tudom, hogy sokakat foglalkoztat az igazán jó prezentáció lehetősége. – Hogyan fogadták ezt az újdonságot a gyűjtőtársak? – Tetszik nekik, volt, aki vett is belőle, de nyilvánvalóan idő kell arra, hogy elhatározzák magukat a váltásra. Az eddigi tárolási módszerekkel való szakítás nem megy máról holnapra.

