Ismét a Fülemülék éjszakájára készülnek országszerte. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület a fülemülék tavaszi vonulásához alkalmazkodva több mint egy évtizede hirdeti meg a programsorozatot. Ennek keretében április második felétől május végéig országszerte számos helyszínen, többnyire településeken vagy ezek határában várják a madarászok a madarak iránt érdeklődőket, hogy rövid késő délutáni, kora esti séta során hallgassák a fülemülék koncertjét. Május 7-én, kedden 16 órától Dombóváron, a Madárvártán fogadják az érdeklődőket, május 24-én 17 órától pedig Szekszárdon, a Kórház Parkjában lesz lehetőség a madárfülelésre.

A fülemüle a világ egyik legszebb énekhangú madara, hazánkban a lakott területek bokrosaiban is gyakorinak számít. Ez a verébméretű, egyszínű barnás felsőtestű, vöröses farkú madár nem csak kilométernyi távolságra is elhallatszó hangereje és énekének változatossága miatt híres, de az is különleges benne, hogy a hímek éjszaka is énekelnek. A faj hosszú távú vonuló, a telet Afrika Szaharától délre húzódó területein tölti. Az első madarak már április első felében, a többség azonban április végén és május elején érkezik Magyarországra, és a hímek szinte azonnal énekelni kezdenek.