A már hagyományos fesztivál – a rendszerváltás után a szekszárdi németség rendezte meg, elsőként az országban – már jövő csütörtökön kezdődik. Délután ötkor a vármegyeháza folyosógalériáján Retkes Tamás Gemencet láttató fotókiállítását nyitják meg. A Babits színháztermében pedig este héttől a hajdani építőtáborok hangulatát is idéző Szép nyári nap – a Neoton musical látható. Berlinger Attila elmondta, erre, s a péntek esti előadásra is elkelt már minden jegy. Viszont a zenekedvelők pénteken este hattól a Béla király téri színpadon fellépő Alisca Brass Band, fél nyolctól a Magna Cum Laude, majd tíz órától Kőkóla partizenekar műsorát hallgathatják.

A fesztivál egyébként idén is a megszokott helyen, a Béla király tér és a Szent István tér között lesz. A Béla téren szombaton délelőtt a Rutkai Bori Banda kezd, délután a helyi csoportok folytatják, majd zenél az Ifjúsági Fúvós Zenekar, a Blues Travel Band, este Király Viktor, s végül a Humen Brass Band.

Este buli a piactéren

Este nyit a piactér, tavaly kiderült, a fiatalabb korosztály körében sikeres ez az új placc, így későn, 11 órától itt lesz buli szombaton és vasárnap este is.

A vasárnap délelőtt a Béla király tér a gyermekeké. A színpadon a Mancs őrjárat titkos küldetéseiről szól a történet, délután ismét helyi csoportok szórakoztatják a nagyérdeműt, délután háromtól a Tücsök Zenés Színpad szólistái énekelnek, őket követi a The Annie Projekt, majd Szekeres Adrienn műsora. A színpadon este kilenctől a Band of Streets, tíztől pedig a Zaporozsec zenél.

Hétfőn a Babits rendezvénytermében Pünkösdi vigasságok lesznek a Bartina Néptánc Egyesülettel, lesz vetélkedő, pünkösdi király és királyné választás. A Béla király téren délelőtt Brandnyúl és barátai címmel gyerekműsor, délután rock és pop a Hangszerelem Zenestúdióval, majd a Bartina néptánc műsora. Őket a Csurgó Zenekar követi, majd estefelé a Sztárban sztár nyertese, Horváth Tamás.

Ínycsiklandó ételek és italok

Forgalmas lesz a hét végén a vármegyeháza udvara is. Lesznek óriási fajátékok, utazó cirkusz, tűzkarika, mesefarm és tanyaudvar, a nagy múltú épület kertje fogadja a gyerekeket.

A sajtótájékoztatón ínycsiklandó ételekről is szó esett. Lesz gasztrosátor, harcsatepertő, házimozsárban sült vaddisznókaraj, csirkesaslik meg vörösösboros marharagu. Mindezekhez természetesen pompás borokat kínálnak a téren, de várja 21 nyitott pince is a látogatókat a várost fél karéjban ölelő dombokon. S mert korábban sokan mondták, Németföldön Pünkösd a sör ünnepe, az is lesz, pohárban és korsóban egyaránt. De főznek különleges kávékat, és Galambos Péter elmondta, idén az ínyencek a különféle rumokat kóstolgathatják.

Ami pedig elmaradhatatlan, a Szent István park négysávos útján idén is lesz vidámpark, körhinta, dodzsem meg céllövölde.

Ez lesz a tavaszköszöntő, nyár eleji ünnep, amikor bizonyára sokan lesznek, akik gondolnak arra is, hogy Pünkösd a keresztény egyház egyik fő ünnepe, amikor a húsvétot követő ötvenedik napon, lángnyelvek formájában a Szentlélek áradt ki Jézus követőire.