A korábbi évek egymilliója helyett most ötmilliót kértek a Gemenc Nagydíj szervezői az ÉSZ által vezetett OKSI Bizottságtól. Ezúttal már a harmadik ülésre került sor.

Már biztosan nem lesz UCI az 50. Gemenc Nagydíj

A Gemenc Nagydíj szervezésének aktuális helyzetéről Bay Attila, a Szekszárdi Sportközpont NKft. ügyvezetője, valamint Steig Gábor, az 50. Gemenc Nagydíj versenyigazgatója tartott beszámolót. Amint a Bay Attila által elmondottakból kiderült, éppen ebben a jubileumi esztendőben sikerült elbukni az UCI, vagyis a Nemzetközi Kerékpáros-szövetség (UCI) által alkalmazott kategóriát.

Bay Attila szerint ennek fő oka az a rendkívüli forráshiány, ami idén jellemzi a verseny megszervezését. Az ügyvezető azt mondta, tavaly 54-55 millió forint közötti összegből sikerült a Gemenc Nagydíjat megszervezni, idén viszont mindösszesen 25 milliót tudnak összegründolni a három napos versenysorozatra.

Amint azt korábban megírtuk, az elmúlt években a nagydíj megszervezésére legalább 20 millió forint jutott abból, a Sportért Felelős Államtitkárság által folyósított összegből, ami a Szekszárdi Sportközponzt NKft. egyesületének járt a kiemelt vidéki sportlétesítmény státusszal. Ezt a pénzt viszont a szaktárca idén megvonta, mert szerintük stratégiai gondok jellemzik a cég működését. Arról is beszámoltunk korábban, hogy az állami támogatást éppen azt követően sikerült elbukni, hogy Murvai Árpád, az Éljen Szekszárd politikusa lett a sportközpont felügyelőbizottságának elnöke.

A mostani tervek szerint egyébként a Gemenc Nagydíjra mintegy 120 versenyző érkezik majd. A szervezők pedig a nemzetközi csapatoktól nem, a hazaiktól viszont csapatonként húszezer forintos nevezési díjat kérnek.

Murvai szerint nem is annyijuk van, mint ami a költségvetésben szerepel

Murvai Árpád a bizottsági ülésen – valamennyi jelenlévőt láthatóan meglepve – egyszer csak portálunk újságírójához kezdett beszélni. Azt mondta, nem igaz, amit korábban megírtunk, vagyis, hogy idén 43 millió forintos kerettel rendelkezik az által vezetett bizottság. Mindezek ellenére viszont Murvai Árpádék nem akarják támogatni az idén félszáz éves Gemenc Nagydíjat.

Ez már csak azért is különös, mert Murvai Árpád is megszavazta márciusban azt a városi költségvetést, aminek az elfogadását korábban ő és az Éljen Szekszárd tagjai kétszer is megakadályozták. Abban a dokumentumcsomagban márpedig – a 27. oldalon – az szerepel, hogy az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság keretét 43 millió forintban határozták meg Szekszárd idei büdzséjének összeállításakor.

Murvai Árpád indulatos kirohanása ennek tükrében csak kétféleképpen értelmezhető: Az Éljen Szekszárd politikusa vagy nincs tisztában azzal, hogy pontosan mennyi pénz felett diszponál az általa vezetett bizottság. Vagy – esetleg – szándékosan próbálta félrevezetni a szekszárdiakat akkor, amikor az OKSI ülésén azt állította, valójában nem is akkora forrás felosztása lett rájuk bízva, mint amekkora összeg az által is megszavazott költségvetési rendeletben szerepel.

A bizottság végül 2,5 millió forinttal támogatta a Gemenc Nagydíj megrendezését.