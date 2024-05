Elég lesz a mobilunkat bemutatni

Már nincs egy hónap sem a választásokig, és már most érdemes a fejünkbe vésni, mi az, amire aznap biztosan szükségünk lesz: valamilyen személyazonosító igazolvány. Persze a személyinket az élet sok más területén is néha be kell mutatnunk, de hamarosan hatalmas változás jön.

Úgy tűnik, nem kell majd a pénztárcánkban kutakodnunk az igazolvány után, elég lesz a mobilunkat bemutatni, ha igazolnunk kell magunkat. A Digitális Állampolgárság Program (DÁP) tesztüzeme idén ősszel startol majd, de a legelső lépést már május 18-tól megteheti bárki.

QR-kóddal is igazolhatjuk magunkat

Letölthetővé válik ugyanis az a mobilapplikáció, melynek segítségével QR-kóddal is igazolhatjuk magunkat, így nem lesz szükség többé a fizikai személyi igazolványra.

Már most elérhető a weboldal, amely közérthető formában mutatja be a Digitális Állampolgárság Programot és annak ütemezését, valamint a készülő mobilalkalmazást, amit pár nap múlva le is lehet majd tölteni. Az applikációval egyszerűbben, kényelmesebben és hatékonyabban intézhetjük majd az ügyeiket – írja a Világgazdaság.

Három alapfeltétel van

A digitális állampolgárságnak három alapfeltétele van: személyazonosító okmány, 14 év feletti életkor, megfelelő okostelefon.

Amint ezek a feltétek adottak, már csak le kell tölteni a DÁP alkalmazását az Apple App Store-jából vagy a Google Playből. Ez május 18-ától lehet megtenni, magához a DÁP-hoz pedig május 21, keddtől lehet csatlakozni.

Digitális aláírásra is alkalmas az app

Idén szeptembertől megvalósul a digitális személyi igazolvány, illetve jogosítvány. Az appból az okmányokat továbbítani is lehet majd bárkinek, ha ügyet kell intézni. A QR-kóddal be lehet majd jelentkezni az állami digitális felületekre is, illetve digitális aláírásra is alkalmas az app. Ez az okmány lesz Magyarország első digitális okmánya.