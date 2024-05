Csakúgy, mint a korábbi években, ezúttal is egy konkrét téma köré épül a fesztivál programja. Idén az állatmesék lesznek fókuszban. Berlinger Attila, a Babits Mihály Kulturális Központ ügyvezetője – aki egyben a Fidesz-KDNP helyi polgármesterjelöltje is – az eseménnyel kapcsolatos sajtótájékoztatón azt mondta, bízik abban, hogy a Háry János Mesefesztivál hasonlóan népszerű lesz, mint amilyenre a pünkösdi sikerült. Gyurkovics János alpolgármester pedig arról beszélt, nagyon örül annak, hogy a városban egyre több a színvonalas, sokaknak minőségi kikapcsolódást nyújtó esemény.

Minden adott ahhoz, hogy kiváló esemény legyen az idei Háry János Mesefesztivál. A szerző fotója.

Program program hátán

A Háry János Mesefesztivál hivatalos megnyitójára szombaton délelőtt 11 órakor kerül majd sor. Ezt követően bábszínház, gólyalábas társulat produkciója, a Csurgó Zenekar és a Zabszalma együttes koncertjei is várják a gyerekeket. Eközben pedig helyi általános iskolák műsorai szórakoztatják majd a nagyérdeműt.

Este fél kilenctől a Művészetek Háza falán fényfestésre kerül sor. A megjelentek hatalmas méretben tekinthetik meg a Babits Mihály Kulturális Központ által meghirdetett „Legények, leányok, gyújtson fényt ceruzátok!” című pályázat valamennyi alkotását. Az eredményhirdetés a fényfestés után lesz, majd ráadásként a közönség megcsodálhatja – szintén fénnyel festve – az 53. Tolna Vármegyei Gyermekrajzpályázat alkotásait is.

Két óránként dördül a cukorkaágyú a Háry János Mesefesztivál ideje alatt

Az időponthoz kötött események mellett számtalan, bármikor elérhető programmal is készülnek a szervezők. A Szent István tér fái alatt kialakított Négyszögletű Kerek Erdőben például szombaton délelőtt tíz órától egészen délután hatig lesznek elérhetőek a népi- és a western játszóparkok; az Ökojátszótér és a kiállat-simogató. Vasárnap pedig ugyanitt szabadtéri játékrendszer, Magyar Retro Meséket megidéző játszópark, és kisállat-simogató is várja a gyerekeket.

A 160 lakásos előtt, a Kihívások Terén pedig egész hétvégén Szumó bajnokság, GyereKresz, Bungee Trambulin, és szombaton pedig a Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség bemutatója lesz.

Mindezek mellett – a gyerekek legnagyobb örömére– a Művészetek Háza előtt felállított meseszínpadnál két óránként dördül majd el a cukorkaágyú.

A programok mindkét napon teljesen ingyenesen látogathatóak. Ez alól csak a légvár, valamint egy színházi előadás lesz kivétel. A szervezők arra is nagy hangsúlyt fektettek, hogy a Babits Mihály Kulturális Központ partnereit is meghívják, így a múzeum, a könyvtár, a humánszolgáltató, a mentálhigiénés központ munkatársai, valamint a Bartina Néptánc Egyesület is készül programokkal.

Gyurkovics János és Berlinger Attila azt mondták, bíznak abban, hogy ez a rendkívül színes kavalkád sok gyermeknek okoz majd igazán felhőtlen pillanatokat.