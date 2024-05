Még márciusban írtuk meg, hogy a GVB közbeszerzési eljárást írt ki a szúnyogok gyérítésére. Ennek értelmében a nyertes szolgáltató a szezonban legfeljebb nyolc alkalommal gondoskodik Szekszárd mintegy 1000 hektárnyi közterületén a bosszantó rovarok ritkításáról. A kiírás tartalmazza azt is, hogy a szolgáltatónak legalább 5 nappal a gyérítés előtt tájékoztatnia kell a polgármesteri hivatal szakembereit a várható munkáról. Erre azért van szükség, hogy legyen idő kiértesíteni a lakosságot és a méhészeket. A bizottság tagjai most a legolcsóbb ajánlatot tevő céget választották ki, aki hektáronként 2731 forintért végzi majd a munkát.

A bizottság tagjai most arról is döntöttek, meghívásos közbeszerzési eljárást írnak ki arra a munkára, aminek során a város útjainak burkolati jelei újulnak majd meg. A meghívottak között helyi vállalkozás is van – tudtuk meg Máté Pétertől.

A Fidesz-KDNP önkormányzati képviselőjelöltje azt is elmondta, tárgyaltak több olyan zárt napirendi pontot is, amik helyiek kéréseivel foglalkoztak. Ezeknek a kérelmezők igényeinek megfelelően helyt adtak.