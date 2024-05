Az eseményen részt vett Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára, a térség országgyűlési képviselője. Jelentős beruházást adunk át, mondta, a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz keretén belül, a Pénzügyminisztérium által meghirdetett vállalkozásfejlesztési program során. Magyarország kormányának támogatásával két, mintegy 20 éves múltra visszatekintő vállakozás, a Wildom Kft. és a Breona Kft. fejlődhet jelentős mértékben.

Dr. Horváth Kálmán, Tolna vármegye főispánja arról beszélt, a mai gazdasági helyzetben üdvözlendő, hogy vannak olyan vállalkozások, amelyek a fejlesztésre törekszenek, s tiszteletre méltó az az ambíció, amellyel a vállalkozásfejlesztésen túl azért dolgoznak, hogy a helybéli munkaerőt megtartsák, sőt bővítsék.

Tesztlabor, szerveszoba is készült

Bemutatva az új, majd félezer négyzetméteren megvalósult fejlesztést, Badáczy-Csiba Zsuzsanna, Kaposszekcső polgármestere elmondta, a projekt célkitűzései közt szerepelt a technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése és információs technológia fejlesztése. Ennek keretében a Wildom Kft. informatikai tesztlabort alakított ki, a Breona Kft. fejlesztése eredményeként pedig elkészült a helyi munkavégzést támogató irodai környezet, a szerverszoba a cég által fejlesztett rendszerek üzemeltetéséhez, a biztonsági mentések tárolásához, valamint az e-learning tananyagfejlesztésre alkalmas stúdió és az azt kiszolgáló szerverpark.

A fejlesztés jelentőségét hangoztatta dr. Beréti Zsolt, a Tolna Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, kifejtve, hogy a hajdani szovjet laktanya területén megvalósult barnamezős beruházás során, a régi romos épületek helyén olyan ház épült, amely a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazásával megfelel napjaink elvárásainak. Falain belül pedig a jövőt is jelentő IT, az információs technológia fejlesztése történik. Ezzel a térségben is megvalósulhat az a szolgáltatás, amelynek kapcsán fejlesztik az ottani irányító rendszereket, s az új képzőközpontban pedig akár a helyszínen, akár on-line módon továbbadják a korszerű ismereteket.