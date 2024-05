Még csak gimnazisták, de már most fiatal kutatókként dolgoznak nap mint nap. Frei Márton és Sánta Benedek rengeteget készülnek tanárukkal, Barocsai Zoltánnal. Most éppen az innovációs olimpián a minél jobb helyezés elérése a céljuk.

A 33. Országos Tudományos és Innovációs Olimpia lesz Frei Márton (b1), Sánta Benedek (b2) és Barocsai Zoltán (j) felkészítő tanár következő megmérettetése. fotó: Mártonfai Dénes

Komoly kutatásokat végeznek

A szekszárdi diákok hónapok óta kutatják a különböző talajok vízmegtartó és áteresztő képességét. Szekszárdon, ahol a várost körülölelő dombok főként laza löszös talajból állnak, és ahol évszázados hagyománya van a szőlőtermesztésnek, ez kiemelt jelentőségű kutatási téma.

A fiatalok jórészt iskolájukban, az I. Béla Gimnáziumban dolgoznak, de volt, hogy a Pécsi Tudományegyetem Földrajzi és Földtudományi Intézetében és egy szekszárdi mezőgazdasági cég laboratóriumában is végeztek munkálatokat. Vizsgálták a környező területeken begyűjtött talajok szemcseösszetételét, humuszanyag-tartalmát és víz megtartó képességét is. 120 cserépbe különböző talajkeverékeket hoztak létre, majd a víz visszatartó tulajdonságukat kutatták. Dolgoznak komposzttal, marhatrágyával, tőzeggel, zeolittal, alginittel és perlittel is, de a talajfedéses eljárásokat is vizsgálják, mulccsal és agyaggolyóval.

Szó szerint meghódítják az országot

Márton és Benedek igazán sűrű időszakon van túl. Felkészítő tanárukkal, Barocsai Zoltánnal gyakorlatilag hétről-hétre újabb és újabb versenyeken és tudományos konferenciákon vesznek részt. A fiatalok nem régen az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Tudományos Diákkörei által meghirdetett „Tudományról Diákoknak Kíváncsiságból (TDK) – Tehetségútlevél a felsőoktatásba” elnevezésű konferencián szerepeltek kiválóan, majd vehették át tehetségútlevelüket, miután a természettudományos szekcióban elnyerték az első helyezést.

Ezt követően a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem kaposvári campusán lezajlott, fiatal kutatóknak bemutatkozási lehetőséget biztosító Dunántúli Mandulafa elnevezésű programon nyerték el az első helyet a saját szekciójukban.

Múlt héten a – két napon át tartó – XVI. Országos Középiskolai Földtudományi Diákkonferencián vettek részt a Miskolci Egyetemen, ahonnan szintén a legjobbaknak járó elismeréssel tértek haza. Ezen hétvégén pedig az 1997-ben alapított Stockholmi Ifjúsági Víz Díj magyarországi döntőjén bizonyítottak. A három fordulós előválogatón túljutó öt legjobb csapat közé kerültek a szekszárdi diákok, akik ezúttal csak hajszálnyira csúsztak le az első helyezésről.

Felkészül az Innovációs Olimpia

Márton és Benedek ezen a héten sem pihennek majd: csütörtöktől szombatig a 33. Országos Tudományos és Innovációs Olimpia (OTIO) budapesti döntőjén vesznek részt. A több körös versenyen idén mintegy 138 csapat indult, most pedig a 26 legjobb méretteti majd meg magát. A szekszárdi diákok két napon keresztül mutatják be a kutatásukat és annak eredményeit standjukon a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen az érdeklődők és a zsűri számára.

Szombaton ráadásul egyikőjüknek jelenése lesz a Magyar Tudományos Akadémián is, hiszen ott rendezik meg Kutató Diákok Mozgalma által idén tizenhetedik alkalommal meghirdetett Tudományos Poszter és Esszéversenyt, amin szintén elindul a két szekszárdi diák. És, ahogy eddig szerepeltek a különböző megmérettetéseken, komoly esélyük van a győzelemre is.