Ötödször tartotta a májusünnepet a legkisebb Tolna megyei településen a baráti kör, amelynek mások mellett Murga polgármestere, a tolnai Felkl Márton is tagja. A természet ölelte gyönyörű kis faluban ezen a május 1-jén is többször annyi volt a vendég, mint a helyi lakos.

Mintegy kétszázan vettek részt a majálison, a helyiek mellett a környékbeli településekről is érkeztek, valamint ott voltak a tolnai vándorlók is, mintegy nyolcvanan. A reggeliről és az ebédről is a baráti kör gondoskodott, tizenkét kiló lisztből készített lángos, illetve a fentebb említett babgulyás, valamint a harminchat kiló birkahúsból készült pörkölt formájában.

Fotó: Rühl Gizella

A délelőtti programot is a vándorlók színesítették: Kapinya István postagalambjainak röptetése után kezdődött a baráti kör által kitalált és lebonyolított szellemi és ügyességi vetélkedő. A délelőtt során a majálisozók egészséges életmóddal kapcsolatos és a két murgai templom történetéről szóló előadást is meghallgathattak.

Ebéd után Murga polgármestere és Tolna alpolgármestere, Berta Zoltán is köszöntötte az egybegyűlteket, majd kulturális program várt a vendégekre. A műsorközlő is tolnai volt: Komáromi János. Fellépett a Vándorló Szépkorúak Baráti Köre öröm-énekkara, Strich Istvánné (vers), a soltvadkerti Kútágas'77 Citerazenekar és a Paksi Szarkaláb Néptánc Egyesület. Végül a program sztárfellépői, Málinger Anita és Kovács Gergő táncdalokat, filmslágereket adott elő, a közönséget még egy kis vonatozásra is csábítva.