Régen a gyapjú komoly bevételi forrást jelentett a juhásznak. Ma eladhatatlan.

– Még a tavalyi is itt van, bezsákolva – mutatta Miklósa István Gábor, bogyiszlói állattartó.– A kínai áru tisztítottan érkezik, olcsó, nem lehet vele versenyezni.

A birkanyírást reggel kezdték, négyen az állattartó sátorban. Közben a gazda vakcinázott. Olyan oltóanyagot kaptak az állatok, mely több betegség ellen is védi őket. Az adminisztráció is megtörtént az egyedi fülszámok alapján.

A fiatal jerkék és az anyajuhok nem nagyon ellenkeztek, de azért elkelt a segítség a szakiknak. Néhány birka rúgkapált, nem szívesen szabadult meg a télikabátjától. A 150-160 kilós kosokhoz kellettek főleg a lefogó emberek. Az egyévesnél fiatalabb bárányok megúszták a nyírást, a többiek – körülbelül kétszázan – nem. Késő délutánig tartott a munka.

A gazda, Miklósa István Gábor (jobbra) vakcinázott (a szerző fotója)

A legtapasztaltabb szakember, az 51 éves Sánta Gábor Bátaszékről érkezett Bogyiszlóra.

– Ezt csinálom 15 éves korom óta – mondta –, még ollóval dolgoztunk annakidején. A gép megkönnyítette, meggyorsította a folyamatot. Márciustól júniusig járunk a tolnai és baranyai juhászatokba. Egyre kevesebben vagyunk, akik értünk ehhez.

Tény, hogy érteni kell a birkanyíráshoz. Ezt a házigazda is megerősítette, aki tavaly maga is megpróbálkozott vele. Nem egyszerű! Még a tapasztalt szakembereknél is elő-előfordul egy-egy mellé vágás. Olyankor gyorsan lefertőtlenítik a sebet. És a műveletsor végén, stresszoldásként következik az etetés, itatás. Táplálkozás tavaszi ruhában.