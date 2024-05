Greifenstein József független polgármester és polgármesterjelölt lapunknak elmondta, hogy 2019 óta a település polgármestere, a polgármesteri tisztséget akkor azért vállalta, hogy legjobb tudása szerint képviselje a község lakóinak érdekeit.

Greifenstein József, Kölesd első embere indul az önkormányzati választáson. Fotó: MW

– Az elmúlt öt évben átvészeltük a covidot és a válságokat, úgy, hogy senkit nem kellett elbocsátani a kölesdi önkormányzattól. Kistelepülés vagyunk, meg tudtuk tartani az értékeinket, megmaradt a posta, az általános iskola, az orvosi rendelő. Felújítottuk a művelődési házat, a sportcsarnokot, a játszóteret és a ravatalozót. Javítottuk az utakat és elkészült a kerékpárút. Ezt az építő munkát szeretnénk folytatni – mondta Greifenstein József.

– Olyan ember vagyok, aki szeret segíteni. Amikor képviselő voltam, akkor is ezt tettem, ahol tudtam. Mióta polgármester vagyok, megújult több utca, felújítottuk a Petőfi Emlékméhest, amely felemelő érzés volt a számomra. Szeretek az emberekkel beszélgetni, sokat jövök-megyek gyalog is Kölesden. Öt éve sem számított ki szavazott rám, miután megválasztottak, mindenki polgármestere lettem, és így tervezem a következő ciklust is megválasztásom esetén –tette hozzá. Megválasztása esetén a tervei között szerepel a település fejlesztése, óvoda felújítás, bölcsőde létrehozása, önkormányzati utak javítása, csapadékvíz elvezetése.

– Kölesden jó élni. A rendezvényeket is úgy szervezzük, hogy idősnek-fiatalnak is biztosítsunk szórakozási lehetőségeket. Szívesen látunk mindenkit a faluban. Mindig meleg szeretettel és gondoskodással várjuk a vendégeket, kölesdi bort kínálunk a borkútból. A kölesdiek mindig híresek voltak a vendégszeretetükről – zárta szavait Greifenstein József.