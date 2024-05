Sok olyan észrevétel felmerült, amik a helyiek szerint megoldásra várnak a környéken. Sajnos, amint Szekszárd más részein, ezen a területen is előfodul, hogy vannak, akik egyáltalán nem vigyáznak a környezetre, és a szabályokra is fittyet hányva, illegális módon rakják le egy-egy ingatlanra a hulladékukat. Az így kihelyezett szemét, vagy építési hulladék pedig joggal zavarja az ott élőket. A jelenség megakadályozására a kamerarendszerek telepítése nyújthatna megoldást, ám az ilyen beruházások hatalmas összeget emésztenek fel, így a munka egyelőre a közterületfelügyelőkre hárul.

Gréczy-Félegyházi Gyöngyvér azt mondta, szeretné elérni, hogy vagy az önkormányzat, vagy pedig az Alisca Terra Kft. a következő ciklusban szerezzen be egy, a szemét elszállítására alkalmas kisebb autót, amivel a szakemberek a szurdikokban és a völgyekben is tudnak közlekedni. A kezdeményezésnek köszönhetően – vélhetően– kevesebben lennének azok, akik szabálytalan módon próbálnak megszabadulni a háztartási szemetüktől.

A buszmenetrenddel kapcsolatban is érkeztek hozzászólások, valamint népszerű téma volt a járdaszakaszok és az út felújítása is. Előbbi ügyben akkor lehet előrelépés, ha a város kifizeti a Volán felé fennálló tartozását. Erre az idei költségvetésben rendelkezésre áll a fedezet. A járda és útfelújítási programhoz pedig Gréczy-Félegyházi Gyöngyér és a polgármesteri hivatal munkatársai is folyamatosan keresik a bevonható forrásokat.

A városi kerékpárút-hálózat is szóba került. Volt, aki felvetette, szerencsés lenne, ha az új szakaszok valamelyike a Tolnai Lajos utcától nem messze, Szekszárd a Rákóczi utca magasságában húzódna. Ezzel kapcsolatban jelenleg is folyamatosak az egyeztetések – mondta Gréczy-Félegyházi Gyöngyvér.

A lakossági fórumot követően a politikus azt közölte portálunkkal, örül annak, hogy a helyik közül szép számmal jelentek meg az egyeztetésen, és ugyanígy boldogsággal tölti el az is, hogy a délután során több építő jellegű, konstruktív beszélgetésre is sor került közte és a választók között. A politikus hozzátette, újbóli megválasztása esetén – mint ahogyan eddig is – ezután is a környéken élőkért dolgozik majd.