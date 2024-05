A rajzversenyre rekordszámú rajz, összesen több mint kétszázhatvan alkotás érkezett, melyeket H. Németh István írása ihletett. Nemcsak Bonyhádról, hanem a környező településekről is küldtek kiváló pályamunkákat, mint például Bátaszékről, Bólyból, Györéből, Tolnából, valamint Paksról is. A kiállítás megnyitóján az író lánya, Németh Judit is részt vett. A tárlatot Szabó Tibor, Bonyhád város alpolgármestere nyitotta meg.

– Az Egy zsák zab című novella, amely a mai kiállításunkat ihlette, H. Németh István evangélikus lelkész, hittanár, egyházi szépíró, közíró tollából származik. A novella szerint Hessenből menyasszonyokat szállító hajó úszik lefelé a Dunán. A hajón utazó leányok és özvegyek nem ismerték még a vőlegényt a török idők utáni félig üres Magyarországon, csak annyit tudtak az ügyes szervező emberektől, hogy a hosszú háborúk után a gazdag parlagföldeken leszerelt német katonák szívesen elvennének egy hasonló anyanyelvű leányt. Ezen a hajón utazott Lisbeth is.

A hozománya mindössze egy zsák zab, ám a zsákban ott lapult egyetlen öröksége: egy nagy kapcsos, képes Biblia. Az írás végén árulja el a szerző a történet családtörténeti vonatkozását: „Így érkezett meg Lisbeth ősanyám és Bibliám szülőföldemre.”

A történetbéli Bibliát a bonyhádiak egyszer már megcsodálhatták, a Reformáció 500 című rendezvényen a Petőfi Sándor Evangélikus Gimnáziumban, és az idei esztendőben újra lehetőség adódik a megtekintésére.

Október 10-én és 11-én kétnapos konferenciára kerül sor Bonyhádon, ahová az író lánya, a tulajdonos Németh Judit, a Tolna Vármegyei Könyvtár nyugalmazott igazgatója újra elhozza a Bibliát.

H. Németh István 1926-ban ötödik gyermekként papi családba született. A Garay János Gimnáziumban érettségizett 1944-ben. Egyetemi tanulmányait a Pécsi Erzsébet Tudományegyetem soproni Evangélikus Hittudományi Karán végezte. Segédlelkészi szolgálatai után a szekszárdi gyülekezet 1951-ben egyhangúlag parochusává választotta. A háború utáni Ébredés mozgalom népszerű, megbecsült prédikátora, országosan elismert evangelizátor, híveivel mindvégig szoros kapcsolatot tartó lelkipásztor volt – írja Szekszárd város weboldala.

A 266 alkotás közül általános iskolások között évfolyamonként is hirdettek első, második és harmadik helyezettet.

A diákokat oklevéllel és Bonyhád Város Önkormányzata, valamint a Bonyhádi Német Önkormányzat támogatásának köszönhetően ajándék­utalvánnyal is díjazták. Tizenegy különdíjast is választot a háromtagú zsűri: Markovics Mihályné, Stekly Zsuzsa és Zsiros Aranka.

Általános iskola 1. évfolyamán:

1. helyezett: Palkó Kata

2. helyezett: Szegedi Fanni

3. helyezett: Reisz Bella

Általános iskola 2. évfolyamán:

1. helyezett: Tóth Mia Hanna

2. helyezett: Vörösváczki Kevin

3. helyezett: Salanga Liza

Általános iskola 3. évfolyamán:

1. helyezett: Baranyai Lara

2. helyezett: Géjó Ábel

3. helyezett: Tegzes Karina

Általános iskola 4. évfolyamán:

1. helyezett: Fábián Vanda

2. helyezett: Poller Zara

3. helyezett: Bottyán Dorina

Általános iskola 5. évfolyamán:

1. helyezett: Neszter Lilien

2. helyezett: Csernyánszki Edit

3. helyezett: Hadikfalvi Glória

Általános iskola 6. évfolyamán:

1. helyezett: Ye Rongkai

2. helyezett: Wurst Hanna

3. helyezett: Morvai Gréta

Általános iskola 7. évfolyamán:

1. helyezett: Miklós Gabriella

2. helyezett: Dávid Via

3. helyezett: Sebestyén Adél

Általános iskola 8. évfolyamán:

1. helyezett: Antal Dóra

2. helyezett: Darabos Noémi

3. helyezett: Sárközi Szkárlett

Középiskolás kategóriában:

1. helyezett: Kerekes Kata

2. helyezett: Nyárádi Kincső

3. helyezett: Hoffmann Botond