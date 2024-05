Külföldiek Tolna vármegyei jelenlétéről közölt 2024 január elsejei adatokat a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a közelmúltban. Az ezer lakosra jutó külföldi állampolgárok száma Tolna vármegyében a Tamási járásban a legtöbb, 21,9, a Dombóvári járásban 20,5, a Paksi járásban 19,4, a Bonyhádi járásban 10,5, a Szekszárdi járásban 6,6, a Tolnai járásban 3,4.

A külföldiek biztonságban élhetnek Tolna vármegyében. Illusztráció: Shutterstock

Az európai uniós állampolgárok aránya a külföldi állampolgárok között Tolna vármegyében: a Bonyhádi járásban 75 százalék, a Dombóvári járásban 64,2 százalék, a Szekszárdi járásban 63, 7 százalék, a Tamási járásban 61,6 százalék, a Tolnai járásban 40,7 százalék, a Paksi járásban 17,2 százalék.

Külföldiek és a Tolna vármegyei lakosok

Egy Tolna vármegyei családanya lapunknak elmondta, hogy amikor egy nap településükre egy iráni fogorvos érkezett a feleségével az önkormányzati lakásba, sokan csodálkoztak.

– A költözésük előtt volt, aki idegenkedett tőlük, mi nem, ezt szeretném hangsúlyozni – mondta a családanya, hangsúlyozva, hogy ők a távoli országból érkező házaspárt szívesen fogadták.

– Ahogy telt az idő, egyre többen megkedvelték az iráni házaspárt. Meglátták bennük az embert. Amikor végül elköltöztek tőlünk, mert egészen máshol vállaltak munkát, az egész település jó szívvel búcsúzott tőlük – tette hozzá.

Öregkorukra szép környezetben és biztonságban élnek

Egy Tolna vármegyei családapa lapunknak elmondta, hogy úgy látja, a köztünk élő külföldiek szeretnek a közelünkben lenni, sőt, szeretnének jobban közeledni hozzánk, de ez sokszor a nyelvi problémák miatt nem sikerül.

– A külföldiek könnyebb helyzetben vannak azokon a településeken ahol tudnak németül, például Szakadáton, Diósberényen, hiszen tudnak beszélni a helybéliekkel. Szerintem általában nagyon jól érzik magukat nálunk. Egyrészt gazdasági okok miatt jönnek ide, a nyugdíjaikból itt jobban meg tudnak élni, mint Németországban vagy Hollandiában, másrészt hazánkban szép természeti környezetben és biztonságban élhetnek. Amikor egy itt élő norvég családnál vendégeskedtem, büszkén mondták, hogy nem zárják az ajtót napközben – tette hozzá a családapa.

Elmondta azt is, hogy a külföldiek jól, kellemesen élnek öregkorukban a Tolna vármegyei településeken, és szeretnek is itt lenni. A kis falvakban sok mindent be lehet szerezni, az alapvető élelmiszerekért nem kell hipermarketekbe járni, és sok esetben megfelelő az orvosi ellátás is.

A külföldiek érkezése hazánkban a turizmusra is hatással van.

Ázsiából érkeztek a külföldiek

A KSH adatai szerint a külföldi állampolgárok száma az idei év első napján népességarányosan hazánk fővárosának Budapestnek a kerületeiben volt a legmagasabb. Az ötödik, hatodik és hetedik kerületekben több mint kétszáz külföldi állampolgár jutott ezer lakosra, míg a főváros egészét tekintve hatvannyolc. A külföldi állampolgárok aránya a nyugati országrész járásainak többségében is meghaladta a tíz ezreléket. Ötven ezerlék feletti arány jellemezte a Keszthelyi, Marcali, Komáromi és Gönci járásokat, a Mosonmagyaróvári járásban pedig minden tizedik lakos külföldi állampolgár volt.