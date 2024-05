Összesen 98 gyermek vehetett át új laptopot a szekszárdi iskolában az elmúlt napokban. Ők az eszközöket haza is vihetik és bármikor használhatják. A program során a következő napokban Tolna vármegye szerte több ezer notebookhoz jutnak hozzá általános iskolás gyerekek.

Tolna vármegyében közel 1700 laptophoz jutnak hozzá teljesen ingyen általános iskolás diákok. Fotó: Mártonfai Dénes

Hatalmas segítség az oktatásban

A szekszárdi iskolában ezúttal a két ötödikes és hatodikos osztályok diákjai kaptak laptopot, összesen 98-an. Ők tanítás után vehették át a gépeket. Tavaly a hetedikesek már kaptak hasonló eszközöket, a program pedig sikeresnek bizonyult.

Bíró Katalin, az intézmény igazgatóhelyettese portálunk érdeklődésére azt mondta, próbáltak mindenkit rábeszélni, hogy éljenek az ingyenes eszközök igénylésének lehetőségével, és ez többnyire sikerült is. A gépek nem csak az otthoni tanulást könnyítik meg, de rendkívül hasznosak akkor is, ha egy-egy diák hiányzik. A Kréta rendszeren keresztül kiküldött feladatokat ugyanis távolról is meg lehet oldani.

Mára az interneten több olyan, tanulást segítő felület is van, amelyek szerves részei az általános iskolai oktatásnak. A programnak köszönhetően a gyerekek ezeket az oldalakat is bármikor, bárhonnan elérhetik.

Az iskola egyébként mindenben segíti azokat a családokat, ahol nehézségbe ütközik a gép használata. Az intézmény rendszergazdája folyamatosan a szülők rendelkezésére áll.

A Szekszárdi Tankerület közel 1700 gépet oszt ki

A Szekszárdi Tankerület mintegy 31 iskolája kap a következő napokban laptopokat teljesen ingyenesen. Összesen 1333 diák adta le igényét, ők mindannyian hozzájutnak a korszerű eszközökhöz, valamint további 333 iskolai notebook kerül kiosztásra. Így az országnak csak ezen a részén, mintegy 1666 nagy értékű, tanulást segítő eszköz kerül az általános iskolásokhoz.

A köznevelési intézményekben tanuló gyerekek, vagy szüleik tavaly december 15-ig volt regisztrálhattak a programba. Ezúttal az 5., 6. és 9. évfolyamos diákok jutnak eszközökhöz, korábban pedig a 7. osztályosok már megkapták. Így több mint 200 milliárd forintból 2581 köznevelési intézményt érint a program.

A gépek csak tanulásra és korlátozott módon szórakozásra használhatóak. A telepítésükkor nagy gondot fordítottak a szakemberek arra, hogy a erőszakos és pornográf tartalmak ne legyen elérhetőek róluk.

Százezreket segít a program

„Csaknem kétszázezer újabb notebookot oszt ki a kormány az általános és középiskolákban. Már 450 ezer diák tanulhat költségvetési forrásból beszerzett korszerű eszközökön.“ – olvasható a kormany.hu-n.

A 2022-ben indított program keretében első körben 120 ezer eszközt osztottak ki tanároknak és diákoknak, tavaly további 140 ezret. A harmadik éve futó projekt mostani ütemében az 5., 6., és 9. évfolyamon tanulókhoz juttatnak el 193 ezer eszközt, és a laptoposztás a következő tanévben is folytatódni fog. A korszerű, érintőképernyős Dell, Asus, HP és Lenovo márkájú gépekre hároméves garancia is jár.

Több mint 3 ezer helyre juttatják el a laptopokat, nemcsak állami, hanem egyházi, magán- és nemzetiségi önkormányzati fenntartású intézményekbe is. A laptopok mellett háttértartalmakat és kiegészítő tudást is biztosítanak a gyerekeknek ahhoz, hogy felelősségteljesen és tudatosan tanulják meg használni a digitális eszközöket.

Az elmúlt években több mint 200 okostankönyvet fejlesztettek, a nemzeti köznevelési portálon pedig 200 ezer tartalmat tettek elérhetővé. Kialakítottak továbbá 180 okostantermet is, 2020-tól pedig bevezették a digitális kultúra tantárgyat a harmadik évfolyamon.

A tanulók az iskolákban névre szóló gépeket használhatnak, amelyekbe jegyzetelhetnek, saját tartalmakat tölthetnek le rájuk. Az iskolában azok a gyerekek is megkapják a gépeket, akiknek a szülei nem veszik át az eszközt.