Ezen értékek jegyében a Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde két csoportban is biztosítja a gyermekeknek a német nemzetiségi nevelést. A hagyományápolás látványos állomását jelenti az úgynevezett Tracht Tag. Idén már második alkalommal zajlott le az óvodában ez az esemény, a legutóbbi a múlt hét végén. A Tracht Tag lényege így foglalható össze: „Vegyük fel egy hétköznapon a magyarországi német népviseletünk egy darabját, és tegyünk ünneppé egy átlagos pénteket!”

– Rendezvényünkön három vendéget is köszönthettünk – mondta el lapunknak Weil Péterné Szirmai Mária, az intézmény vezetője. – Eljött hozzánk Porga Ferenc polgármester, Gutheil Magdolna, a Tamási Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, valamint Till Jánosné Marika néni, aki Szekszárdról elhozta nekünk csodálatos népviseletbe öltöztetett babagyűjteményét.

Köztudott, hogy a nyelv és a kultúra karöltve járnak. Ezért, köszönhetően az óvodai dolgozók és a szülők gyűjtőmunkájának, a hazai a németek kulturális értékeiből is ízelítőt kaptak az érdeklődők. Azaz, az aulában kiállítás mutatta be a „svábok” viseletét, használati tárgyait és képek is idézték ezt a népcsoportot.

A jelenlévők más módon is betekintést nyerhettek a magyarországi németek kulturális hagyományaiba. A Maci és a Csigabiga csoport műsort adott, emellett fellépett a Würtz Ádám Általános Iskola Schneeglöckchen tánccsoportja, valamint a Blumenkranz Német Nemzetiségi Kórus. Külön érdekességet jelent, hogy a Maci csoport egy nappal később a közeli Páriban, az ottani Népviselet Napja alkalmából is fellépett. A koreográfiákat Viszti Patrícia német nemzetiségi óvoda pedagógus, egyúttal a rendezvény egyik szervezője tanította be.

A találkozó nem múlhatott el gasztronómia nélkül, valamennyi résztvevő megkóstolhatta a svábok két jellegzetes süteményét, a fánkot és a piros kalácsot.