Egyházépítőkre van szükség

Bábel Balázs, kalocsa-kecskeméti érsek szintén részt vett a misén. Ő a jeles alkalom kapcsán azt mondta, a mostani alkalom „az ünnepek halmozása“, mert – amint fogalmazott – nem csak papi, de püspöki jubileum is egyben a szertartás.

Az egyházi elöljáró emlékeztetett arra, hogy Szekszárd környékén már Krisztus után 3. században megjelent a kereszténység és gyökeret is vert. Ezzel kapcsolatban történelmi bizonyítékok állnak rendelkezésre. A népvándorlás korában aztán megtorpan a vallás terjedése, ám Szent István, majd fia, I. Béla újra megszilárdította az egyházat. Ennek volt kiváló bizonyítéka a mostani szekszárdi Béla király felépített bencés apátság.

Bábel Balázs azt is kiemelte, most is olyan időszakban élünk, amikor a kereszténység újbóli terjesztését felvállaló emberekre nagy szükség van. Szerinte ezért is kiemelkedően fontos az, hogy Biró László és Mayer Mihály évtizedek óta szolgálja az egyházat.