Önkormányzati választások 2024 5 órája

Medinán, Mucsfán, Csikóstőttősön elmaradtak az önkormányzati választások

A választási törvény 2023-as változásával több Tolna vármegyei településen is elmaradtak az időközi önkormányzati választások. A sajnálatos halálesetek, lemondások miatt például Csikóstőttősön, Kölesden, Mucsfán is a 2024. június kilencedikei önkormányzati választások során töltik be a megüresedett helyet.

A Tolna vármegyei politika is függ a választási törvénytől illusztráció: MW

