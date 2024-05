Április elején tartottak előkészítő ülést a brutális támadás miatt. Akkor kiderült: az ügyész nyolc évre börtönbe küldené az asszonyt, aki a vádirat szerint megkéselte a saját élettársát.

Továbbra sem ismerte el, hogy megkéselte a férfit

A vádlott most – a Szekszárdi Törvényszék tárgyalótermében – ismét lehetőséget kapott arra, hogy beismerje bűnösségét, ő viszont azt mondta, a késelés nem történt meg, vagyis nem úgy, ahogy a vádiratban szerepel. A nő ezt követően – a bíró kérdéseire válaszolva – hosszasan, szinte végig a könnyeivel küszködve beszélt nehézkes életkörülményeiről.

Elmondta, hogy a házban, ahol a támadásra sor került, és ahol azóta is lakik, vele él a Down-szindrómás, 39 éves fia, valamint a stroke-on átesett bátyja is. Az asszonynak mindkettejükről a nap 24 órájában gondoskodnia kell. Az ügyvédje szerint egyébként emiatt is eltúlzott az ügyész által ellene kért nyolc éves börtönbüntetés.

Kiderül az is, hogy a vádlott szintén súlyos beteg: tüdőgondokkal küzd, és egy rosszul sikerült, bántalmazással terhelt házassága miatt évtizedek óta pszichiátriai kezelt.

Az áldozat most teljesen mást mondott, mint korábban

A bíró a megkéselt férfit, a vádlott egykori élettársát is meghallgatta. Ő most azt mondta, nem igaz, amit korábban a rendőrségen vallott, vagyis hogy az asszony szándékosan késelte meg.

Az áldozat mostanra úgy emlékezett, baleset történt, amikor „beleesett" a pengébe. A férfi figyelmét még az ügyész is felhívta arra, hogy a hamis tanúzás bűncselekménynek számít, ő viszont kitartott amellett, hogy az élettársa nem próbálta megölni. Azt mondta, szörnyen bánja, ami kettejük között történt. Szeretne az ügy végére pontot tenni, és hazamenni a közös házba, ahol a vád alapját képező támadás előtt mindannyian együtt éltek.

Az ügyben tehát egyelőre nem született ítélet, arra legközelebb júniusban, a következő tárgyaláskor kerülhet majd sor. Az már biztos, hogy akkor több szakértőt is meghallgat a bíróság.