A búzaszentelés hagyománya a pogány időkben gyökerezik, amikor is a termőföldet, a termést és a mezőgazdaság isteneit ünnepelték. A keresztény hagyományba is átvették ezt a szokást, így napjainkban is számos helyen ünneplik a búzaszentelést.

Fotó: Facebook/Bátaszéki Római Katolikus Plébánia

A búzaszentelés pontos időpontja változó lehet, általában a nyár elején, a búza érése idején tartják. A pontos dátum az adott évjárat és a helyi hagyományok függvénye.

A búzaszentelés ünnepén a termőföldet, a termést és a gazdagságot ünneplik. Ezen a napon az emberek hálát adnak a természet gazdagságáért, a föld adta élelemért és az év során végzett mezőgazdasági munkáért.