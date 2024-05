A jelöltek plakátjainak megrongálása, a politikai szereplők arculatának megsértése gyakori jelenség a választási kampányok idején, ahogy korábban már megírtuk, erre nemrég Pakson akadt példa. Kitanics Márk szakpszichológus szerint az ilyen cselekedetek mögött számos motiváció húzódhat meg, és nem mindig könnyű azokat egyértelműen megállapítani. Elsőként kiemelte, hogy többnyire kevés információ áll rendelkezésre, emiatt gyakran csak sejteni lehet az elkövetők kilétét.

– Az egyik lehetséges magyarázat a gyermeki csínytevés – válaszolta kérdésünkre a szakpszichológus. A fiatalok, csupán a hecc kedvéért csinálják, tehát ez esetben nem kell a legrosszabbra gondolni, a cselekedetek hátterében a figyelemfelkeltés vágya állhat.

Rosszabb esetben ezt egy infantilis felnőtt is elkövethette, de érdemes észben tartani, ha az amerikai példákra gondolunk, hogy ez a fajta viselkedés épp olyan kontraproduktív lehet, mint Trump esetében. Hiszen azzal, hogy az amerikai politikus plakátjait megrongálták, csupán egyfajta sajnálatot váltott ki az ellenzék az emberekből, aminek hatására Trump még nagyobb népszerűségre tett szert. Kitanics Márk elmondása szerint az ilyen viselkedés mögött állhat akár a paranoiditás – különösen, ha valakinek többször is kivágják egy plakátról a szemét –, de a konfliktuskeresés és a dominancia iránti vágy is állhat.

– Nem ritka az sem, hogy a plakátokat vagy más jelképeket letépik, elégetik, vagy másképpen rongálják meg. A pszichológus szerint ez a viselkedési mintázat gyakran a dominancia és a megalázás vágyát tükrözi. Az ilyen cselekedetekkel az elkövetők azt üzenik, hogy legyőzték az adott személyt vagy csoportot, és ezzel fejezik ki az uralmukat.

Fontos kiemelni, hogy ezek a cselekedetek gyakran nem feltétlenül politikai motivációkból fakadnak. Sokszor pusztán a figyelemfelkeltés és a gyermeki csínytevés áll mögöttük. A konstruktív párbeszéd és az empátia megteremtése mindannyiunk felelőssége a társadalmi viselkedésformák alakításában és az ilyen típusú incidensek megelőzésében.